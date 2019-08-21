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TSK Mehteran Birliği 28 Ağustos’ta Kütahya’da

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği, Kütahya’da zaferin 97.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:59
TSK Mehteran Birliği 28 Ağustos’ta Kütahya’da

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği, Kütahya’da zaferin 97. yılı kutlamalarına coşku ve renk katacak.


Kütahya Valiliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında dünyanın en eski ordu bandolarından (TSK) Mehteran Birliği, Kütahya’da konser verecek.


Halka açık konser 28 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00’de Kütahya Valiliği önünde olacak.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:59
  1. konser

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