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TSK Kangallar için harekete geçti! Bakın nerede kullanılacaklar

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır karakollarında görevlendirmek üzere Sivas'tan yavru Kangal köpekleri aldı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:15
TSK Kangallar için harekete geçti! Bakın nerede kullanılacaklar

Geçtiğimiz yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplumsal olaylarında önlenmesinde kullanılmaya başlayan Kangallar, şimdi de terörle mücadelede kullanılması için çalışma başlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından özellikle sınır karakollarında görevlendirilmek üzere Sivas’tan Kangal yavruları alındı. Önümüzdeki süreçte eğitilecek bu yavruların özellikle karakollara yönelik teröristlerin sızma girişimlerinde ve sınırlarda alarm görevi üstlenecek.

Sızma girişimlerinin erken tespiti amaçlanıyor

Yaklaşan herhangi bir tehlikeyi 4 kilo metre uzaktan kokusunu alarak hissetme ve 2 kilo metre keskin görüş kabiliyeti sayesinde gelişmiş teknolojilere oranda çok daha etkin olacağı tahmin edilen Kangallar ile olası sızma girişimlerinin çok daha erkenden tespiti amaçlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev alacak Kangallar, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü ve kurt saldırılarına karşı sürülerini korumak isteyen İtalyanlar için Kangal yetiştirilen Altın Kangal Çiftliğinden temin edildi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:15
  1. Sivas
  2. sivas kangalı
  3. TSK

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  • ahnetahnet56 dk önce
    super...alman k9 kurtundan fazlasi var eksigi yok...yerli
  • hercaihercai1 sa önce
    DOMUZ ETI KOKLATIN, PKK LILARI 5 BIN METREDEN TESHIS EDER. KOPEGIN HASIDIR BU KANGALLAR.

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