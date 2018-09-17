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TSK Irak'ı bombaladı! PKK'ya büyük darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde bulunanAvaşin, Metina ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenledi. PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda sığınak ve çok sayıda mühimmat deposunun imha edildiği öğrenildi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 19:56
TSK Irak'ı bombaladı! PKK'ya büyük darbe

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Metina ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgeler imha edildi.

 
Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 19:56
  1. Irak
  2. TSK
  3. PKK

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