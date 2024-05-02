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Teknoloji TSK gücüne güç katıyor! Yeni zırhlı araç teslimatı
Teknoloji

TSK gücüne güç katıyor! Yeni zırhlı araç teslimatı

Yeniakit Publisher
2024-05-02 23:04:00 -
TSK gücüne güç katıyor! Yeni zırhlı araç teslimatı

Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin katkısıyla etkinliği ve caydırıcılığı artan Türk Silahlı Kuvvetleri, NEFER Kuleli ZMA-15 Zırhlı Muharebe Araçlarını (ZMA) teslim almaya devam ediyor.

ZMA-15 araçlarının yarı ömür modernizasyonu devam ediyor. Son olarak, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktardaki aracın kabul faaliyetleri tamamlandı. Proje kapsamında teslimatların, bu yıl tamamlanması planlanıyor. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda “NEFER” Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) ile DROPS aracının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Modernize edilen ZMA-15’ler

ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülen modernizasyon kapsamında ZMA’lara; 25mm NEFER Silah Sistemi, Lazer Uyarı Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Yön Bulma ve Seyrüsefer Sistemi, KBRN Sistemi, Komutan, Nişancı, Personel ve Sürücü Gösterge Panelleri entegre edildi.

Kaynak: Sanayi Gazetesi
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