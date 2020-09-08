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Gündem TSK etkisiz hale getirmişti... Örgüt üyelerinden böyle gizlemişler
Gündem

TSK etkisiz hale getirmişti... Örgüt üyelerinden böyle gizlemişler

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden "Dozdar Hamo" kod adlı terörist Abdulrehman Hamo'nun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde etkisiz hale getirilmesinin terör örgütü tarafından çeşitli yalanlarla örgüt mensuplarından gizlenmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 19:02:00 -
TSK etkisiz hale getirmişti... Örgüt üyelerinden böyle gizlemişler

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbarat ağına takılan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden "Dozdar Hamo" kod adlı terörist Abdulrehman Hamo yakın takibe alınarak ilişkileri ve günlük rutini analiz edildi.

Operasyon için uygun zamanı bekleyen MİT'in verdiği istihbarat ile harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 26 Kasım 2019 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde düzenlenen operasyonla terörist Hamo'yu etkisiz hale getirdi.

MİT, operasyon sonrası örgütün "üst düzey bir yöneticinin ölümü sonrasında nasıl bir politika izlendiği"ni de analiz etti.

Örgütün, Hamo ile görüşmek isteyen mensuplarına uzun süre "Başka alanda üst düzey bir kadroda görevlendirildi" veya "gizli bir faaliyet yürütüyor" şeklinde yalanlar söyleyerek ölümünü örgüt üyelerinden gizlemeye çalıştığı tespit edildi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim alanlar arasında bulunan Hamo'nun, çok sayıda silahlı eylemin planlayıcısı olduğu, örgüte 1990 yılında Suriye'den katıldığı, 2011-2016 arasında Suriye'de örgütün finans ve lojistik sorumluluğunun yanı sıra PKK'nın Suriye yapılanmasının sözde yönetim kurulunda görev aldığı da öğrenildi.

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Yorumlar

Nihal

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