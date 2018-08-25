TSK bu videoyla duyurdu! "Büyük Zafer'e Adım Adım"
TSK, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü hasebiyle, tarihi görüntülerin yer aldığı 6 seriden oluşan video hazırladı. Seri, bugün yayınlanan "Büyük Zafer'e Adım Adım" videosuyla yayımlanmaya başladı.25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:27
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla tarihi görüntülerin yer aldığı 6 seriden oluşan video hazırlandı.
TSK, Zafer Bayramı Haftası dolayısıyla haftanın anlam ve önemine ilişkin videolar hazırladı.
26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde hazırlanan videoların hafta boyunca sosyal medya hesaplarından yayımlanacağı belirtildi.
TSK, 6 seriden oluşan videoların ilkini bugün paylaştı.
TSK'nın sosyal medya hesaplarından yayımlanan video, "Büyük Zafere Adım Adım" başlığını taşıyor.
Tarihi görüntülerin yer aldığı 30 saniyelik videoda topçu ve süvari birliklerinin Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadeleleri yer alıyor.
YORUM YAZ