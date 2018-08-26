0553 313 94 23

TSK açıkladı! O terörist...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Ağrı'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Gri Listesinde bulunan Fecri Demir olduğunu açıkladı.

26 Ağustos 2018 Pazar 19:18
TSK açıkladı! O terörist...

TSK, Ağrı Doğubayazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Gri Listesinde yer alan “Tolhildan” kod adlı Fecri Demir olduğunun tespit edildiğini bildirdi. 

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı 'Gri' listesinde yer alan 'Tolhildan' kod adlı Fecri Demir olduğu tespit edilmiştir" denildi. 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 19:18
  1. Ağrı
  2. TSK
  3. PKK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'cülerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    1. FETÖ'cülerden alçak 'Ahmet Çakar'..
    2. Fenerbahçe'nin yeni transferi..
    3. Washington Büyükelçisi'nden Malazgirt..
    4. SOLOTÜRK 'Polonya'da nefesleri kesti
    5. Ahlaksızlar çadır kurup alem yaptı,..
    6. İzmir'de korkutan yangın! Depoda..
    7. Dünya Şampiyonası'na 'olumsuz hava..
    8. TSK açıkladı! O terörist...
    9. ABD'de bayraklar yarıya indirildi!
    10. Metrelerce sürüklendi...Motosiklet..
    11. Afganların kavgasında kan döküldü!
    12. Rus hastadan Türkiye'ye teşekkür
    13. Flaş iddia: Rusya doların pençesinden..
    14. MEB'den o iddialara yanıt geldi!
    15. Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda..
    16. Sel felaketi nedeniyle yılanlar..
    17. General Mobile'den flaş açıklama!..
    18. Formula 1'de zafer Vettel'in!
    19. Sırtta ağrı oluşmasının nedenleri..
    20. Yozgat'ta korkunç kaza! Ölü ve..
    Migros’ta bozuk et skandalı!
    Migros’ta bozuk et skandalı!
    CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...
    CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var