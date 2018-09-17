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TSK açıkladı: 5 terörist imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nden yapılan açıklamada, Şırnak kırsalı ile Irak kuzeyi Hakurk bölgelerinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir dendi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 08:46
TSK açıkladı: 5 terörist imha edildi

TSK yaptığı açıklamada: "Şırnak kırsalı ile Irak kuzeyi Hakurk bölgelerine 16-17 Eylül 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 08:46
  1. Şırnak
  2. TSK
  3. Terörle Mücadele
  4. terörist

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