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TSK: 62 terörist öldürüldü

TSK, son bir haftada yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 62 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

07 Eylül 2018 Cuma 14:06
TSK: 62 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), yurt içiyle Irak'ın kuzeyinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda, biri kırmızı listede, 4'ü de sözde lider kadroda bulunan 62 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 31 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Hakkari, Diyarbakır, Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara devam edildi.

Operasyonlarda biri "Kırmızı Liste"de yer alan Bager Andok kod adlı Fatih Özden olmak üzere dördü sözde lider kadroda bulunan 62 terörist etkisiz hale getirilirken, 17 piyade tüfeği, 1 AT-5 tanksavar füzesi, 107 milimetrelik ÇNRA namlusu, 27 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 12 RPG-7 Roketatar mühimmatı ile çok miktarda hafif silah mühimmatı, 16 el bombası, bir termal kamera, üç telsiz, 285 kilo amonyum nitrat ve 2 bin 300 kilo el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacak patlayıcı madde ele geçirildi. Operasyonlarda 19 el yapımı patlayıcı da imha edilirken, bir asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarda ise 51 bin 100 paket kaçak sigara, 2 bin 690 litre kaçak akaryakıt, 179 bin kök kenevir ve 296 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLAR

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4573 oldu.

Terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit olurken, 241 asker de yaralandı.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından, 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 265 mayın ve bin 395 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

MÜNBİÇ BÖLGESİ

Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince 18 Haziran'dan bu yana 41 bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 14:06
  1. Şırnak
  2. Siirt
  3. Ordu
  4. Mardin
  5. Hakkari
  6. Diyarbakır
  7. Türk Silahlı Kuvvetleri
  8. Münbiç
  9. PKK
  10. Genelkurmay Başkanlığı

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