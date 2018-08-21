TSK, 33'üncü devriye görevini tamamladı
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç hattında 33'üncü devriye görevi gerçekleştirildi.21 Ağustos 2018 Salı 14:04
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 33'üncü devriye görevini yaptı.
RESMİ AÇIKLAMA
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 33'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.
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