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Gündem TSE'de bayrak değişimi
Gündem

TSE'de bayrak değişimi

Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin, görevi Mahmut Sami Şahin'e devretti.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 16:50:00 -
TSE'de bayrak değişimi

TSE'nin 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan seçimde TSE'nin yeni Başkanı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu.

Yönetim kurulu üyeliklerine ise Halil İbrahim Çetin, Mehmet Bozdemir, Ahmet Çarhan ve Mehmet Tuncay Yıldırım seçildi.

Görev devir teslimi TSE binasında gerçekleştirildi. Eski Başkan Adem Şahin, yeni görevi için Mahmut Sami Şahin'i tebrik ederek, çiçek takdiminde bulundu.

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