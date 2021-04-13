TSE standartlarıyla gıdada uygunsuzlukların önüne geçiliyor

Enstitü, ‘Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’yla öne çıkıyor. Söz konusu standardın uygulanmasıyla insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek tehlikeler, önceden belirlenerek kontrol altına alınıyor. Böylelikle sürdürülebilir üretim ve optimum kaynak kullanımı sağlanıyor. TSE’nin gıda laboratuvarlarında belgelendirme ile deney taleplerinin yanı sıra üreticilere, tedarikçilere, enstitülere ve bireylere hem fiziksel hem kimyasal hem mikrobiyolojik hem de genetik analiz hizmetleri sunuluyor. Laboratuvarlarda ‘helal gıda’ standardı çerçevesinde tahliller de gerçekleştiriliyor. Güvenilir ve sürdürülebilir üretimi teşvik eden çalışmalar yapan TSE, bu konularla ilgili belgeleri tanzim edip belirli aralıklarla belge kontrolünü yapıyor.