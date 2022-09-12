TSE personel alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı ve Türk Standartları Enstitüsü (http://www.tse.org.tr) web sitesi Duyurular bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e- Devlet üzerinden Türk Standartları Enstitüsü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle 28/09/2022 – 12/10/2022 tarihleri arasında 23:59:59’a kadar yapabilecektir. Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Enstitü’nün başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır. E-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Elden yapılan veya posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Mühendis, Tekniker, Memur, Koruma ve Güvenlik ile Odacı (Hizmetli) kadrolarına başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylarda sınava katılmaya hak kazanır.

Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 20/10/2022 tarihinde Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylar, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sonuç bilgilerini görüntüleyebilecektir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir.

Sözlü sınavın yapılacağı yer 20/10/2022 tarihinde http://www.tse.org.tr adresinde duyurular sayfasından yukarıda yer alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sonuç bilgilerini görüntüleyebilecektir.

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