Ekonomi TSE personel alımı başlıyor! 91 yeni kadro için başvurular açıldı
Ekonomi

TSE personel alımı başlıyor! 91 yeni kadro için başvurular açıldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
TSE personel alımı başlıyor! 91 yeni kadro için başvurular açıldı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), farklı pozisyonlarda toplam 91 personel alımı yapacağını duyurdu. Alım kapsamında 57 mühendis, 4 kimyager, 4 denetçi yardımcısı, 8 tekniker, 10 memur, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 bahçıvan, 2 şoför ve 1 odacı kadroları bulunuyor. Başvuruların nasıl yapılacağı ve şartların TSE’nin resmi duyurularında yer alacağı belirtildi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 91 personel alımı yapacak.

TSE'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 57 mühendis, 4 kimyager, 4 denetçi yardımcısı, 8 tekniker, 10 memur, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 bahçıvan, 2 şoför ve 1 odacı olmak üzere 91 personel alınacak.

Başvurular 1 Kasım'da başlayıp 10 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin (http://www.tse.org.tr) "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresleri üzerinden yapabilecek.

Başvuran adaylar, mezun oldukları öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Sınava girme hakkı kazananlar 20 Kasım'da TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.

