TSE Genel Sekreteri Kırbaş, IQNet ve SCPM'deki görevlerini 2023'e kadar sürdürecek

ANKARA (AA) - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Genel Sekreteri Aykut Kırbaş, 2017'den beri yürüttüğü, Uluslararası Belgelendirme Ağı (IQNet) Başkan Yardımcılığı ve Eşdeğerlilik Değerlendirme ve Üyelik Daimi Komitesi (SCPM) Başkanlığına yeniden seçildi.

TSE'den yapılan yazılı açıklamada, IQNet Genel Kurulunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 20 Kasım'da çevrimiçi katılımla gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, TSE'nin Genel Sekreterliği görevini sürdüren Aykut Kırbaş'ın, 2017'den beri yürüttüğü IQNet Başkan Yardımcılığı ve SCPM Başkanlığına yeniden seçildiği, 2023'e kadar bu görevlerde kalacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbaş, "Hedefimiz, IQNet'in global ölçekte bir uygunluk değerlendirme öncüsü olması. Önümüzdeki yıllarda coğrafyasında güvenilir yeni üyeleri kuruluş bünyesine katacağız." ifadesini kullandı.

IQNet'in "yerel uzmanlık, küresel tanınırlık" vizyonu ile alanlarında ülkelerinin en iyi ve en güvenilir kuruluşlarını bünyesinde barındırdığına dikkati çeken Kırbaş, "IQNet'in global ölçekte bir uygunluk değerlendirme öncüsü olması için çalışacağız. Alanında en iyi ve coğrafyasında güvenilir yeni üyeleri kuruluş bünyesine katmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "IQNet" nedir?

1990 yılında kurulan ve dünyada yönetim sistemleri özelindeki ilk birlik olma özelliğini taşıyan IQNet, temsil ve güvenilirlik yönlerinden uygunluk değerlendirme alanında küresel ölçekteki en önemli çatı teşkilatlardan birisi olarak kabul ediliyor.

33 farklı ülkeden 35 lider kuruluşun üye olduğu teşkilatın, yönetim sistemleri alanında 360 bin belgesinin geçerliliği bulunuyor. Bu sayı, küresel düzeydeki belge sayısının beşte birine karşılık geliyor. Merkezi İsviçre'nin başkenti Bern'de bulunan teşkilatın üyelerinin bünyesinde yaklaşık 40 bin idari ve teknik personel çalışıyor.

Öte yandan, Türkiye'nin uygunluk değerlendirme sektöründeki kuruluşu TSE'nin, verdiği yönetim sistemi belgeleri, 2008 yılından beri tam üyesi olduğu IQNet tarafından tanınıyor.







