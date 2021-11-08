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Dünya Trump'tan yeni iddia: Bunu elden çıkardık, Çin devralacak
Dünya

Trump'tan yeni iddia: Bunu elden çıkardık, Çin devralacak

Taliban ile Çin arasında geniş kapsamlı üst düzey görüşmeler dikkat çekerken, Trump, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban'ın eline geçen Bagram Hava Üssü'nün Çin'e devrolacağı tahminini ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 18:41:00 -
Trump'tan yeni iddia: Bunu elden çıkardık, Çin devralacak

Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın Taliban'la yaptığı anlaşma uyarınca görevdeki ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilmesi, ülkenin Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle sonuçlanırken, Trump'tan yeni öngörüler geldi.

Taliban ile Çin arasında geniş kapsamlı üst düzey görüşmeler dikkat çekerken, Trump, ABD'nin çekilmesiyle Taliban'ın eline geçen Bagram Hava Üssü'nün Çin'e devrolacağı tahminini ortaya attı.

'Çin'in yanıbaşında'

Fox News'a konuşan 45. ABD Başkanı, "Bagram'ı elimizde tutmalıydık, çünkü Çin'in yanıbaşında ve onların nükleer tesisine bir saat mesafede ve biz onu da elden çıkardık" diyerek ekledi:

"Ve bana göre Çin, Bagram'ı devralacak."

'Çin, İran ve Afganistan'a tam erişim'

Daha önce de ABD'nin Afganistan'daki en büyük askeri üssü Bagram'dan 'Amerikan askerlerini çıkarmanın hata olduğunu' savunan Trump, ağustosta ABD'nin kaotik tahliye çalışmaları devam ederken, "Çin, İran ve Afganistan'a tam erişimi var" demişti.

Pekin ve Taliban'dan yalanlama

Eylülde US News & World Report, bir kaynağa dayanarak, Pekin'in Bagram'a asker ve yabancı yatırım programı personeli gönderme olasılığını araştırdığını yazdı. Amerikalılar gittikten sonra Bagram'a Çin'e ait olduğu sanılan yabancı uçakların indiğini iddia eden doğrulanmamış haberler de çıktı. O dönemde Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Taliban'ın hava üssünü Çin'e devredebileceği yönündeki haberleri yalanlayıp "Bu tamamen sahte haber" dedi. Ekim ayında Afganistan'ın TOLOnews kanalı, ülkede yabancı asker olduğu iddiasının bir Taliban yetkilisi tarafından yalanlandığını aktardı.

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