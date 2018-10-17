Trump'tan yeni Cemal Kaşıkçı açıklaması! Ses ve video kaydı istedi

ABD BaşkanıDonald Trump, yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı meselesi yüzünden Suudi Arabistan'dan uzaklaşmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili olarak, "Türkiye’den varsa video ve ses kaydı isterim. Muhtemelen bu hafta bitmeden neler olduğunu öğreneceğiz" dedi.

Fox Business Network kanalına konuşan Trump, ABD’de hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler’den gelen Suudi Arabistan’a yaptırım çağrılarına kulak asmayacağını söyledi.

'Umarım bir sonuç çıkar'

Trump, Suudi Arabistan’a silah satışının durdurulması durumunda bu ülkenin silahlarını başka ülkelerden alabileceğini belirterek, "Umarım bir sonuç çıkar. Göreceğiz, en ince detayına kadar inceleyeceğiz. Kral ve veliaht prens bu konuda bir bilgiye sahip değildi. Benim gözümde bu önemli bir faktör. Terörizmle mücadelede, İran’da ve diğer yerlerde olan her şeyde Suudi Arabistan’a ihtiyacımız var." dedi.