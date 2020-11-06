  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trump'tan yeni açıklama: Milletimiz için savaşmaktan...
Dünya

Trump'tan yeni açıklama: Milletimiz için savaşmaktan...

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerle ilgili yeni açıklamalar yaptı. Seçim ofisi aracılığıyla yazılı açıklama yapan Trump "Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 22:22:00 -
Trump'tan yeni açıklama: Milletimiz için savaşmaktan...

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları hala açıklanmayan seçimler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan halkının tüm oy sayım ve seçimlerin sonucunun onaylanması sürecinde tam bir şeffaflığı hak ettiğini belirten Trump, "Artık bu durum tek bir seçimle ilgili değil. Bu tüm ülkenin seçim sürecinin güvenilirliği ile ilgili." ifadesini kullandı.

En başından beri yasal yollarla kullanılmış oyların sayılıp, yasal olmayanların sayıma dahil edilmemesi gerektiğini söylediklerini anımsatan Trump, Demokratların her fırsatta bu ilkeye karşı çıktığını kaydetti.

Trump açıklamasında, "Amerikan halkının, hükümetimize güvenini sağlamak için bu süreçte tüm hukuki yönlerin takipçisi olacağız. Sizin ve milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim." mesajını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasan

koskoca Amerikayı Türkiye'ye benzettiniz 
  • Yanıtla
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! 9 Kasım'dan itibaren...
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! 9 Kasım'dan itibaren...

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) kayıtlı 1, 2, 3, 4, 5 ve 8'inci sınıflar ile 9'uncu sınıf öncesi hazırlık sınıfları ile 9 ve 12'nci sı..
İşte görün bunların gerçek yüzlerini! 'Savaş halk sağlığı sorunudur' diyen TTB yerli aşıda ortada yok
Gündem

İşte görün bunların gerçek yüzlerini! 'Savaş halk sağlığı sorunudur' diyen TTB yerli aşıda ortada yok

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye'de ilk dozu bir gönüllüye uygulanan koronavirüs aşısıyla ilgi..
‘Rusya farkında’ diyerek kritik açıklamayı yaptı: Tek seçenek Türkiye
Dünya

‘Rusya farkında’ diyerek kritik açıklamayı yaptı: Tek seçenek Türkiye

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Ferid Şefiyev, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin yap..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay