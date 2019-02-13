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Trump'tan Venezuela açıklaması: Maduro'nun görevi bırakmaması durumunda...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Venezuela ile ilgili, "Birçok çözüm önerisi mevcut. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, Maduro'nun görevi bırakmaması durumunda, ABD'nin birçok yedek planı olduğunu söyledi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 23:13
Trump'tan Venezuela açıklaması: Maduro'nun görevi bırakmaması durumunda...

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki son gelişmeler hakkında, "Birçok çözüm önerisi mevcut. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." dedi.

Beyaz Saray'da Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez ile görüşen ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te bir kez daha Venezuela hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela'da büyük bir kaos olduğunu ifade eden Trump, "Kendi sınırımıza bu kadar yakın bir ülkede bunları görmekten dolayı hiç mutlu değilim. Bu sürecin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." diye konuştu.

Kolombiya'nın kendilerine çok yardımcı olduğunu belirten Trump, diğer Latin Amerika ülkelerinin de Venezuela'da bir değişim görmek istediğini söyledi.

Venezuela'da halkın açlıktan ölme noktasına geldiğini savunan Trump, "Bulunduğumuz pozisyonla ilgili olarak birçok Latin Amerika ülkesinden de destek alıyoruz. (Juan Guaido) Cesur bir adam ve yaptıkları cesurca şeyler." görüşünü dile getirdi.

"Askeri çözüm" sorusuna yanıt

Venezuela'ya askeri bir çözümün ihtimal dahilinde olup olmadığı sorulan Trump, "Birçok çözüm önerisi mevcut. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Venezuela Devlet BaşkanıNicolas Maduro'nun görevi bırakmaması durumunda, ABD'nin birçok yedek planı olduğunu belirten Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna ise "Hiçbir zaman öyle bir şey söylemedim." diye yanıt verdi.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) da aynı yönde adım atmıştı.

Rusya, Küba, Çin, Meksika, Türkiye, ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini açıklamıştı.

"Hükümetin yeniden kapanması berbat bir şey olurdu"

Trump ayrıca, federal hükümetin yeniden kapanmasını istemediğini ve Meksika sınırına duvar konusunun yapıcı bir şekilde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Henüz Kongreden önüne ilgili tasarının gelmediğini kaydeden Trump, "Hükümetin yeniden kapanması berbat bir şey olurdu." değerlendirmesini yaptı.

ABD Kongresi, Trump'ın Meksika sınırına örülmesini istediği duvarın finansmanı için onay vermeyince federal hükümet 35 günlüğüne kapanmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 23:13
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  28. Küba
  29. Çin
  30. ABD

YORUM YAZ

  • BOYCOTT ISRAELBOYCOTT ISRAEL31 dk önce
    Cenabi ALLAHIMIN plani daha cok daha daha coooook güzel ey sari seytan..senin mikrop beynin almaz ONUN BÜYÜKLÜGÜNÜ ve INTIKAMINI..
  • YakaYaka58 dk önce
    Planınızı sevsinler. Adamsan görelim.

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