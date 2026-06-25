Edirne’nin gözdesi olacak Makedonya Kulesi yeniden ihtişamlı günlerine dönüyor

Kulenin adının Makedonya kökenli kişilerden geldiğini ifade eden Prof. Dr. Beksaç, "Edirne'nin Galata Kulesi demekten çok Makedonya Kulesi dememiz daha uygun olur. Her iki kule çağdaş olsa da amaçları farklıdır. Makedonya Kulesi, dışarıdan gelen akınların artması nedeniyle savunmayı desteklemek amacıyla yapılmış askeri bir kule ve aynı zamanda bir gözetleme kulesidir. Ancak Galata Kulesi'nin amacı İstanbul'daki deniz trafiğini kontrol etmektir. Makedonya Kulesi'nin başlıca özelliği savunmadır" diye konuştu.