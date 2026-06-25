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Edirne’nin gözdesi olacak Makedonya Kulesi yeniden ihtişamlı günlerine dönüyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

Edirne’nin gözdesi olacak Makedonya Kulesi yeniden ihtişamlı günlerine dönüyor

Edirne'deki tarihi Makedonya Kulesi, tamamlanan restorasyonun ardından ziyaretçilere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Edirne’nin gözdesi olacak Makedonya Kulesi yeniden ihtişamlı günlerine dönüyor

Edirne'de uzun yıllardır devam eden restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan Makedonya Kulesi'nin, kentin tarihi ve kültürel mirasına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Kuleyle ilgili değerlendirmelerde bulunan sanat tarihçisi Prof. Dr. Engin Beksaç, yapı hakkında kamuoyunda yanlış bilinen birçok bilgi bulunduğunu ifade etti.

#2
Foto - Edirne’nin gözdesi olacak Makedonya Kulesi yeniden ihtişamlı günlerine dönüyor

Prof. Dr. Beksaç, kulenin Roma İmparatoru Hadrianus döneminde inşa edilmediğini, mevcut yapının büyük ölçüde Bizans dönemine ait olduğunu belirterek, yapının dış saldırılara karşı savunma amacıyla inşa edilen askeri bir gözetleme kulesi olduğunu kaydetti.

#3
Foto - Edirne’nin gözdesi olacak Makedonya Kulesi yeniden ihtişamlı günlerine dönüyor

Makedonya Kulesi'nin Galata Kulesi ile kıyaslanmasının doğru olmadığını ifade eden Prof. Dr. Beksaç, her iki yapının işlevlerinin farklı olduğunu söyledi.

#4
Foto - Edirne’nin gözdesi olacak Makedonya Kulesi yeniden ihtişamlı günlerine dönüyor

Prof. Dr. Engin Beksaç, "Makedonya Kulesi şu anda Edirne merkezin belki de en önemli tarihi eserlerinden biri. Gerçekten burada yapılan restorasyon çalışmalarının sonuca ermesi sevindirici. Çok uzun süren bir proje ve artık sonuna gelindiğini öğrenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Makedonya Kulesi hakkında en fazla yanlış bilgiye sahip olduğumuz yapı.

#5
Foto - Edirne’nin gözdesi olacak Makedonya Kulesi yeniden ihtişamlı günlerine dönüyor

Roma İmparatoru Hadrian döneminde bu kule mevcut değildi. Duvarların bazı bölümleri Hadrian döneminden kalan temellere sahip olsa da mevcut yapı büyük ölçüde Bizans dönemine ait bir orta çağ yapısıdır. Uzman bir göz bunun Bizans yapısı olduğunu hemen fark eder" dedi.

#6
Foto - Edirne’nin gözdesi olacak Makedonya Kulesi yeniden ihtişamlı günlerine dönüyor

Kulenin adının Makedonya kökenli kişilerden geldiğini ifade eden Prof. Dr. Beksaç, "Edirne'nin Galata Kulesi demekten çok Makedonya Kulesi dememiz daha uygun olur. Her iki kule çağdaş olsa da amaçları farklıdır. Makedonya Kulesi, dışarıdan gelen akınların artması nedeniyle savunmayı desteklemek amacıyla yapılmış askeri bir kule ve aynı zamanda bir gözetleme kulesidir. Ancak Galata Kulesi'nin amacı İstanbul'daki deniz trafiğini kontrol etmektir. Makedonya Kulesi'nin başlıca özelliği savunmadır" diye konuştu.

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