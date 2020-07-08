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Dünya

Trump'tan valililere okul baskısı

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan okulların sonbaharda açılması için eyalet valilerine baskı yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 02:51:00 -
Trump'tan valililere okul baskısı

ABD Başkanı Donald Trump, ve eşi Melania Trump, Kovid-19 salgını önlemlerinin ardından okulların yeniden açılma programına ilişkin Beyaz Saray'da bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Buradaki konuşmasında Demokratların 3 Kasım'daki seçimlerde avantaj sağlamak için okulların kapalı kalmasını istediğini savunan Donald Trump, "Okulların yeniden açılması konusunda siyasi açıklamalar yapılmasını ya da bu durumun siyasi nedenlerle kullanılmasını istemiyoruz." dedi.

Okulların kapalı kalmasının birçok öğrenciyi zor durumda bıraktığına dikkati çeken Trump, "Eyalet valilerine ve diğer tüm yetkililere, okulların sonbahar döneminde açılması için çok fazla baskı uygulayacağız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, ülkede son günlerde artan vaka sayısının nedeninin de test sayılarının artması olduğunu ve genç nüfusun virüsle iyi bir mücadele verdiğini belirtti.

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