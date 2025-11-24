  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gündem Avrupa’nın güvenliği! Uzmanlardan kritik açıklama: “Türkiye masada söz sahibi kilit önemde”

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu
Dünya Trump’tan Ukrayna-Rusya barış açıklaması: Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir!
Dünya

Trump’tan Ukrayna-Rusya barış açıklaması: Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Trump’tan Ukrayna-Rusya barış açıklaması: Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini kast ederek “Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde gerçekten büyük ilerleme kaydediliyor olabilir mi? Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir" ifadelerini kullandı.

Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması
Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması

Gündem

Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması

Trump’ın fırçası Zelenskiy’i kendine getirdi: Ukrayna, her bir ABD’liye özellikle Trump’a minnettar!
Trump’ın fırçası Zelenskiy’i kendine getirdi: Ukrayna, her bir ABD’liye özellikle Trump’a minnettar!

Dünya

Trump’ın fırçası Zelenskiy’i kendine getirdi: Ukrayna, her bir ABD’liye özellikle Trump’a minnettar!

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu
Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu

Sosyal Medya

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu da koynunda beslediği yılanlardan rahatsız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu da koynunda beslediği yılanlardan rahatsız!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu da koynunda beslediği yılanlardan rahatsız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmenin atamasını bugün gerçekleştiriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmenin atamasını bugün gerçekleştiriyoruz

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmenin atamasını bugün gerçekleştiriyoruz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23