Trump’tan Ukrayna-Rusya barış açıklaması: Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir!
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini kast ederek “Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde gerçekten büyük ilerleme kaydediliyor olabilir mi? Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir" ifadelerini kullandı.
Gündem
Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması
Dünya
Trump’ın fırçası Zelenskiy’i kendine getirdi: Ukrayna, her bir ABD’liye özellikle Trump’a minnettar!