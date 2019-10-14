0553 313 94 23

Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor" açıklamasını yaptı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 14:25
Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin yeni tweetler attı. İç politikadaki eleştirilere yanıt veren ABD Başkanı "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler var mı?" açıklamasını yaptı.

Cezaevindeki DAEŞ'liler kaçtı açıklamasını değerlendiren Trump, Avrupa'yı suçladı.

Trump, "Avrupa, DAEŞ'e katılan savaşçılarını geri alabilirdi ancak bunun maliyetini üstlenmek istemediler. Bizden beklediler. Belki de Kürtler bizi dahil etmek için bir kısmını bırakıyordur" şeklinde konuştu.

Donald Trump, yaptırım açıklamasını yenileyerek, "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 14:25
  1. Donald Trump
  2. Suriye
  3. Trump
  4. DAEŞ

YORUM YAZ

  • ABDABD23 dk önce
    bir bilen varmı bu adam ne kullanıyor
  • İsmail İsmail 26 dk önce
    Yapmazsanız adam değilsiniz dünyanın en büyük terör devleti abd, ben-i israil, AB dır
  • bjkugur208bjkugur20842 dk önce
    Sizin yaptığınızı ambargoyu da sizin ülkenizi de ............ siz kimsiniz ey Amerika ne yaparsanız yapın bizler hoşaf ile kuru ekmek yeriz yinede bu milletin ve devletin arkasındayız yaşasın Türkiye yaşasın Recep Tayyip Erdoğan
  • Tr.Tr.43 dk önce
    Ne kadar korktuk lan...
  • HarunHarun45 dk önce
    Bu Adamda içince bir hoş oluyor.
  • abdrhmnabdrhmn49 dk önce
    kuduruk 3 milyon nüfusluyahudi yönetimindeki yahudistan abd si kudurmuş başına gelecek var
  • fikretfikret50 dk önce
    beyefendi yaptırım kılıcını devamlı sallıyor viz gelir tırsg ider bilidiğin birisinde geri kalma tavşana kaç tazıya tut devri geçtiçok iyi o göderdiğintankın topun ganimet olarak elimizde sana gün aydın

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na şok!
  1. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na şok!
  2. Fransa-Türkiye maçı öncesi duyurdu!..
  3. Haseke ve Kamışlı'da kritik gelişme!..
  4. Diyarbakır’da HDP’lilerden küstah..
  5. AB'den skandal Türkiye çağrısı
  6. Harekatta ATAK neden kullanılmıyor?..
  7. Milli yıldız futbolu bıraktığını duyurdu
  8. Kremlin'den 'Rusya ve Türkiye çatışır..
  9. Teröristlerden ABD’ye son çağrı! ‘Bizi..
  10. İhsan Şenocak'tan Celal Şengör'e:..
  11. Türkiye'yi savunmaktan aciz! YPG..
  12. Astıkları bayraklar da işe yaramadı!..
  13. Denizli'de kuduz karantinası
  14. Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması
  15. İrfan Can Kahveci'den harekata dil..
  16. MASAK'tan DEAŞ'a darbe! İllegal para..
  17. 18 yaşın altındakilere sigorta geçerli..
  18. Türkiye'ye tehditler savurmuştu! O..
  19. İstanbul'da zincirleme trafik kazası!..
  20. Fransa’dan küstah çağrı
  21. 3600 ek gösterge emekli nasıl olur
  22. Arap Birliği'nde 'Barış Pınarı'..
  23. Hulusi Akar'dan İyi Parti sürprizi
  24. Bu fotoğraf korku saldı! Fransa'da..
  25. NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
  26. 3600 ek gösterge ne oldu? 3600 ek..
  27. Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
  28. Barış Pınarı Harekatı'nda sıcak..
  29. Bomba iddia! Ozan Tufan Premier Lig..
  30. Kayseri'deki yol uygulamasında..
Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor
Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor
Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı

Günün Karikatürü

13 Ekim 2019
Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!