Trump'tan TikTok'a kötü haber
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'a 15 Eylül'e kadar verilen sürenin uzatılmayacağını belirterek, ABD'li bir şirketin satın almaması halinde kapatılacağını açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimleri için kritik eyaletler arasında bulunan Michigan'a yapacağı ziyaret öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu
Çin şirketi ByteDance'a ait TikTok uygulamasına ABD'li bir şirkete satılması için verilen süreyi uzatıp uzatmayacağının Trump'a sorulması üzerine Başkan Trump, Tiktok'u güvenlik sebepleriyle ya ABD'de kapatacağız veya bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacağını 15 Eylül'de dolan süreyi uzatmayacağını açıkladı.
3 Ağustos'ta açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmazsı Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.
Çinli ByteDance şirketi ABD kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu ilan etmişti.