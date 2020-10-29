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Dünya Trump'tan teknoloji firmalarına Biden suçlaması
Dünya

Trump'tan teknoloji firmalarına Biden suçlaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Facebook, Twitter ve Google gibi büyük teknoloji firmalarını, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın yolsuzluklarını sakladıklarını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 05:03:00 -
Trump'tan teknoloji firmalarına Biden suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yayımladığı video mesajda, uzun zamandır Facebook, Twitter ve Google gibi büyük teknoloji firmalarının ne kadar güçlü olduğuna dair duyumlar aldığını söyledi. Trump, bu şirketlerin her zaman kendisinin karşısında olduğunu söyledi.

Başkan Trump, "Bu şirketler, şu anda Joe Biden'ın yolsuzluklarını gizlemeye çalışıyorlar. Sevin ya da sevmeyin birçok haberin ortaya çıkmasına izin vermiyorlar. Ortada çok net kanıtlar var. Bu şirketler çok çok güçlü." dedi.

Video mesaj dışındaki video mesajlarda da teknoloji şirketlerine yüklenen Trump, Twitter'ın Joe Biden ve oğlu hakkındaki iddiaları "gündemdekiler" bölümüne taşımamamasına kızdı.

Başkan Trump, "ABD'de basın özgürlüğü yok, haberlerin saklanması ya da tamamen yalan haberler var. Son iki haftada basınımızın nasıl yolsuzluğa battığını hatta daha da beterini gördük." dedi.

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