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Trump'tan Taliban görüşmelerine ilişkin "ölü" yorumu

ABD Başkanı Donald Trump:- "(ABD-Taliban müzakereleri) Müzakereler ölü. Endişe ettiğim kadarıyla müzakereler öldü"

09 Eylül 2019 Pazartesi 22:35
Trump'tan Taliban görüşmelerine ilişkin "ölü" yorumu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında yapılan ve dün askıya alınan barış müzakerelerini "ölü" olarak yorumladı.

Trump, Kuzey Carolina eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dün "askıya aldığını" açıkladığı ABD-Taliban ilişkilerine dair bir soru üzerine Trump, "Müzakereler ölü. Endişe ettiğim kadarıyla müzakereler öldü." ifadesini kullandı.

- Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki son saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Trump ayrıca Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de dün yapılması planlanan gizli görüşmelerin de iptal edildiğini duyurmuştu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de önceki hafta diplomatik misyonların bulunduğu semt yakınında bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda, NATO bünyesinde görevli 2 asker de dahil en az 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.


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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 22:35
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Afganistan
  3. Taliban

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