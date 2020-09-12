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Dünya Trump'tan suçlama: Çekiçle parçaladılar
Dünya

Trump'tan suçlama: Çekiçle parçaladılar

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın ABD Başkanlık seçimlerini Trump lehine etkilediği iddialarını araştıran Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibinin, soruşturulmalarından önce telefonlarının belleklerini sildiğini, telefonlarını çekiçle parçaladıklarını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 19:23:00 -
Trump'tan suçlama: Çekiçle parçaladılar

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Rusya'nın 2016 senesinde ABD Başkanlık seçimlerini Trump lehine etkilediği iddialarını araştırıyor. Mueller'in ekibine ise ABD Başkanı Donald Trump'tan suçlama geldi. Trump, bu ekibin soruşturulmalarından önce telefonlarının belleklerini sildiğini öne sürdü.

"Belleklerini sildiler"

Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Robert Mueller'in 'suikast timinin' soruşturulmaları öncesi telefonlarını kanun dışı olarak tamamen silmiş olduklarını belirlediklerini ileri sürdü.

"Telefonlarını çekiçle parçaladılar"

Trump, ekibin, telefonlarını çekiçle parçaladıklarını belirterek, elektronik postalarını silen sahtekar Hillary (Clinton) gibi bu 'kaza' için de aynı aptalca bahaneyi gösterdiğini ifade etti.

"Hiçbir zemini yok, cadı avı"

Gelişmelerin, Robert Mueller ekibinin kurulup soruşturmanın başlatılmasının yanlış olduğunu gösterdiğini iddia eden Trump, bu soruşturmanın hiçbir zemini olmadığını, gayrimeşru bir cadı avı olduğunu ve bunun için ağır bedel ödemeleri gerektiğini savundu.

Trump, ABD'ye yapılan bu sahtekarlığın çözülmemesi halinde hayatının ne kadar farklı olacağını söyledi.

Ne olmuştu?

Rusya hükümetinin, seçimleri Donald Trump'ın lehine etkilediği iddialarının ardından 2017 senesinde Robert Mueller özel yetkili savcı olarak görevlendirilmişti. Donald Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Donald Trump'a yönelik soruşturma, ardından Rusya'nın seçimleri etkileme iddialarından ziyade Trump'ın görevi kötüye kullandığı ve adaleti engellemeye çalıştığı suçlamaları ile Kongrede azil komitesinde sevk edilmişti.

Donald Trump hakkındaki suçlamalar Kongre'de onaylanmış ancak Kongrede Trump'ın görevden azledilmesi süreci başlatılmamıştı.

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