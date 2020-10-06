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Dünya Trump'tan sonra o isim de koronavirüse yakalandı
Dünya

Trump'tan sonra o isim de koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany de koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 09:47:00 -
Trump'tan sonra o isim de koronavirüse yakalandı

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany’nin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

McEnany, ABD merkezli haber kanalı Fox News’ta programa katılması bekleniyordu ancak virüs testinin pozitif çıkmasının ardından söz konusu plan iptal edildi.

Sağlık durumu iyi

McEnany’nin, kendisini karantinaya aldığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

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