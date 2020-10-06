Trump'tan sonra o isim de koronavirüse yakalandı
ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany de koronavirüse yakalandı.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany’nin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
McEnany, ABD merkezli haber kanalı Fox News’ta programa katılması bekleniyordu ancak virüs testinin pozitif çıkmasının ardından söz konusu plan iptal edildi.
Sağlık durumu iyi
McEnany’nin, kendisini karantinaya aldığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.