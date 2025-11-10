  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Trump'tan şok vaat: "Herkese 2.000 Dolar!"
Dünya

Trump'tan şok vaat: "Herkese 2.000 Dolar!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump'tan şok vaat: "Herkese 2.000 Dolar!"

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergileri kasasında biriken devasa geliri, yüksek gelir grubundakiler dışındaki her Amerikalıya kişi başı en az 2 bin dolarlık ödeme yaparak dağıtma planını duyurdu. Ancak, bu vaadin hayata geçmesi Kongre'nin onayına bağlı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri politikaları, Hazinede biriken ek gelirlerin vatandaşlara dağıtılması vaadiyle yeni bir boyut kazandı.

HERKESE EN AZ 2 BİN DOLAR VAADİ

Başkan Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, gümrük vergilerinden elde edilen geliri halkla paylaşacaklarını şu sözlerle duyurdu:

“Gümrük vergileri sayesinde elde ettiğimiz ek gelirlerden, yüksek gelirli vatandaşlar hariç, kişi başına en az 2 bin dolarlık bir temettü ödemesi yapılacak.”

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu ödemelerin yalnızca nakit olarak değil; vergi indirimi veya farklı teşvik uygulamaları şeklinde de vatandaşlara yansıtılabileceğini ifade etti.

GELİRLER 195 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Trump yönetiminin tarife politikalarının yürürlüğe girmesiyle birlikte ABD’nin gümrük vergilerinden elde ettiği gelirde düzenli artış yaşanması dikkat çekti.

Mali yılın son ayı olan eylül itibarıyla tarifelerden elde edilen gelir toplamda 195 milyar dolara yaklaştı. Şubat-Eylül dönemini kapsayan 8 ayda Hazine'nin kasasına yaklaşık 167 milyar dolar girdi.

GÜMRÜK VERGİLERİ YARGIYA TAKILDI

Trump’ın ithal mallara uyguladığı yüksek vergiler, şirketler ve eyaletler tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne taşınmıştı.

Mahkeme, 28 Mayıs’ta aldığı kararda, Trump'ın karşılıklılık esasına dayalı tarifelerinin başkanlık yetkisini aştığına hükmederek tarifelerin iptaline karar verdi.

Mahkeme, ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisinin yalnızca Kongre’de olduğunu vurguladı.

Trump, bu kararı "yanlış ve siyasi" olarak nitelendirerek, "Bu tamamen 'Trump nefreti' olabilir mi?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

 

 

Trump: Türkiye’nin talebiyle yaptırımları kaldırdık. Onlar istedi biz yaptık!
Trump: Türkiye’nin talebiyle yaptırımları kaldırdık. Onlar istedi biz yaptık!

Gündem

Trump: Türkiye’nin talebiyle yaptırımları kaldırdık. Onlar istedi biz yaptık!

G20 gerilimi büyüyor! Trump’tan Güney Afrika çıkışı
G20 gerilimi büyüyor! Trump’tan Güney Afrika çıkışı

Gündem

G20 gerilimi büyüyor! Trump’tan Güney Afrika çıkışı

Trump el yükseltti tüm dünyayı tehdit etti! 'Dünyayı 150 defa havaya uçurabiliriz'
Trump el yükseltti tüm dünyayı tehdit etti! 'Dünyayı 150 defa havaya uçurabiliriz'

Dünya

Trump el yükseltti tüm dünyayı tehdit etti! 'Dünyayı 150 defa havaya uçurabiliriz'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet
Gündem

Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

Her türlü hayasızlığın olağan hale geldiği Kadıköy’de bir eğlence merkezinde korkunç bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, arkadaşla..
Gram altın 5 haneye sıçrayacak: Gramla ilgili İslam Memiş'in çağrısı olay oldu
Ekonomi

Gram altın 5 haneye sıçrayacak: Gramla ilgili İslam Memiş'in çağrısı olay oldu

Gram altında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2026 senaryosunu açıkladı.Gram altın 5 haneye sıçrayacak, Türkiye'de bir ilk yaşana..
Türkiye ile Eurofighter Anlaşması Avrupa'da Sevinç Yarattı: "20 Uçakla Başlıyoruz, Sayı Artabilir"
Gündem

Türkiye ile Eurofighter Anlaşması Avrupa'da Sevinç Yarattı: "20 Uçakla Başlıyoruz, Sayı Artabilir"

Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları için imzaladığı satın alma anlaşması, Avrupa’da yüzleri güldürdü. Eurofighter CEO’su Jorge Ta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23