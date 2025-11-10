Trump'tan şok vaat: "Herkese 2.000 Dolar!"

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri politikaları, Hazinede biriken ek gelirlerin vatandaşlara dağıtılması vaadiyle yeni bir boyut kazandı.

HERKESE EN AZ 2 BİN DOLAR VAADİ

Başkan Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, gümrük vergilerinden elde edilen geliri halkla paylaşacaklarını şu sözlerle duyurdu:

“Gümrük vergileri sayesinde elde ettiğimiz ek gelirlerden, yüksek gelirli vatandaşlar hariç, kişi başına en az 2 bin dolarlık bir temettü ödemesi yapılacak.”

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu ödemelerin yalnızca nakit olarak değil; vergi indirimi veya farklı teşvik uygulamaları şeklinde de vatandaşlara yansıtılabileceğini ifade etti.

GELİRLER 195 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Trump yönetiminin tarife politikalarının yürürlüğe girmesiyle birlikte ABD’nin gümrük vergilerinden elde ettiği gelirde düzenli artış yaşanması dikkat çekti.

Mali yılın son ayı olan eylül itibarıyla tarifelerden elde edilen gelir toplamda 195 milyar dolara yaklaştı. Şubat-Eylül dönemini kapsayan 8 ayda Hazine'nin kasasına yaklaşık 167 milyar dolar girdi.

GÜMRÜK VERGİLERİ YARGIYA TAKILDI

Trump’ın ithal mallara uyguladığı yüksek vergiler, şirketler ve eyaletler tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne taşınmıştı.

Mahkeme, 28 Mayıs’ta aldığı kararda, Trump'ın karşılıklılık esasına dayalı tarifelerinin başkanlık yetkisini aştığına hükmederek tarifelerin iptaline karar verdi.

Mahkeme, ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisinin yalnızca Kongre’de olduğunu vurguladı.

Trump, bu kararı "yanlış ve siyasi" olarak nitelendirerek, "Bu tamamen 'Trump nefreti' olabilir mi?" ifadeleriyle tepki gösterdi.