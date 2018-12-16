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Trump'tan skandal karar! O askeri affedebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’da bir Taliban şüphelisini öldüren Binbaşı Matthew Golsteyn'i affetmeye hazırlanıyor.

16 Aralık 2018 Pazar 23:28
Trump'tan skandal karar! O askeri affedebilir

Amerika Başkanı Donald Trump Afganistan’da 2010 yılında bir Taleban şüphelisini öldürdüğü gerekçesiyle cinayetle suçlanan Özel Kuvvetler emeklisinin davasını değerlendireceğini kaydetti.

Söz konusu Afgan’ın bomba yapmakta uzman Taleban üyesi olduğundan şüpheleniliyor.

Trump, ‘birçoğunun isteği üzerine’ ifadesini kullanarak, Binbaşı Matthew Golsteyn’e yönelik cinayet suçlamasını değerlendireceğini kaydetti. Trump’a göre Golsteyn ölüm cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Kahraman olarak düşünüyor

Trump, Golsteyn’ı Amerikalı askeri kahraman olarak niteliyor.

Amerikan ordusu olayı yıllardır soruşturuyor. 2014 yılında soruşturmayı bırakan Pentagon, 2016 yılında Golsteyn’ın Fox News kanalına söz konusu kişiyi tutuklu olduğu sırada öldürdüğünü açıklamasının ardındansoruşturmayı yeniden açmıştı. Şüpheli 2 Amerikan askerinin ölümünden sorumlu tutuluyordu.

Dava sürecini manipüle edebilir

Trump’ın açıklaması Golsteyn’a yönelik soruşturma sürecini karmaşık bir hale getirebilir. Çünkü Trump Amerikan kuvvetlerinin başkomutanı ve davayla ilgili söylediği sözler sonucu etkileyebilir.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 23:28
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