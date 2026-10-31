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Dünya Trump’tan Rusya’ya yeni yaptırım isteyenlere tepki: “Hubbard için iyi olmazdı”
Dünya

Trump’tan Rusya’ya yeni yaptırım isteyenlere tepki: “Hubbard için iyi olmazdı”

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Trump’tan Rusya’ya yeni yaptırım isteyenlere tepki: "Hubbard için iyi olmazdı"

ABD Başkanı Donald Trump, Stephen Hubbard’ın serbest bırakılması için Moskova ile yürütülen müzakereler sırasında Rusya’ya yeni yaptırım uygulanması çağrılarını eleştirdi. Trump, mevcut yaptırımları kaldırmayı ise düşünmediklerini söyledi.

Rusya tarafından serbest bırakılan ABD vatandaşı Stephen Hubbard’ı Beyaz Saray’da kabul eden Trump, müzakere sürecinde Moskova ile iyi çalıştıklarını belirterek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür etti.

Trump, Hubbard’ın serbest bırakılması için pazarlık yürütülürken gündeme gelen yeni yaptırım taleplerinin süreci olumsuz etkileyebileceğini savundu.

Hubbard'ı serbest bıraktığı için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür eden Trump, bu süreçte Moskova ile iyi bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını kaldırmayı düşünüp düşünmediği sorulan ABD Başkanı, "Hayır, bunları kaldırmayı ya da öyle bir şeyi düşünmüyoruz." dedi.

Trump daha sonra, bir yandan Moskova ile müzakere ederken bazı kesimlerin Rusya'ya yeni yaptırımlar getirilmesini istediklerine atıf yaparak, "Senin (Hubbard) için pazarlık yapıyorduk, ancak bazı aptal insanlar, Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamamı istiyorlardı. Eğer Rusya’ya yeni yaptırımlar getirseydim, Hubbard için bu iyi olmazdı." diye konuştu.

- Trump'tan İran mesajı

ABD Başkanı Trump ayrıca İran'la savaş konusunda da açıklamalarda bulundu ve bu savaş için harcadıkları paranın çok da yüksek olmadığını savundu.

Trump, "İran'da harcadığımız paranın tamamını, Venezuela'da yaptıklarımızla fazlasıyla telafi ettik; yüzlerce milyar dolarlık gelir elde ettik hem de defalarca." diyerek İran krizine harcanan parayı eleştiren Demokratlara karşılık verdi.

İran'la müzakereler olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Trump, "Görüşmeler sürüyor. Bizimle konuşmak istiyorlar. Sürekli konuşuyorlar. Açıkçası bu konuda zamanımız var. Bu bir savaş, ama sıradan bir savaş değil." yorumunu yaptı.

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