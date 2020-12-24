  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trump'tan Rusya soruşturması hamlesi
Dünya

Trump'tan Rusya soruşturması hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturmasında suçlu bulunan Paul Manafort ve Roger Stone ile damadı Jared Kushner'in babası Charles Kusher'in de aralarında yer aldığı 26 kişiye af kararı çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 04:31:00 -
Trump'tan Rusya soruşturması hamlesi

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın dünkü 20 kişinin ardından bugün 26 kişiye daha özel af çıkardığı belirtildi.

Trump'ın affettiği isimler arasında 2016'daki seçimlerde kampanya danışmanlığını yapan Paul Manafort ve Roger Stone da yer aldı. Ayrıca Trump, damadı Jared Kushner'in babası olan Charles Kushner'i de affetti.

Trump, dün de Rusya soruşturması kapsamında suçlu bulunan George Papadopoulos ve Alex van der Zwaan'ın da aralarında yer aldığı 20 kişiye özel başkanlık affı çıkarmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Günün fıkrası Yılmaz Özdil'den:
Gündem

Günün fıkrası Yılmaz Özdil'den: "Ayasofya imamına hakkımı helal etmiyorum"

Ayasofya-ı Kebir Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Müslümanların en büyük gücü dua ile alay eden Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'e bir ..
Rıdvan Dilmen: Hakem maçı Başakşehir'den aldı
Spor

Rıdvan Dilmen: Hakem maçı Başakşehir'den aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında evinde Başakşehir'i konuk etti. '%100 Futbol' programında konuşan Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, ilk ..
Soğuk Savaş döneminde tehditti şu an halen etkin! Rusya asıl adımını attı
Teknoloji

Soğuk Savaş döneminde tehditti şu an halen etkin! Rusya asıl adımını attı

Rusya'nın Stratejik Nükleer Kuvvetleri, Tu-95 strateji bombardıman uçağının geliştirilmiş son versiyonunu teslim aldı.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay