  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Trump'tan Putin'e flaş teklif

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e koronavirüs konusunda yardım teklifi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 23:01:00 -
Trump'tan Putin'e flaş teklif

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Trump'ın Putin'e Rusya'da Kovdi-19 salgını ile mücadeleye destek için yardım teklif ettiği açıklandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki liderin koronavirüs, silah kontrolü dahil gündemdeki konuları konuştukları bildirildi. Açıklamada, ABD'nin içeride koronavirüsle mücade ettiği ama Rusya dahil dışarıda ihtiyacı olan her ülkeye desteğe hazır olduğu belirtildi.

Trump'ın hem Rusya hem de Çin'in dahil olacağı silahların kontrolü anlaşmasına destek verdiği bildirildi.

İki lider 2. Dünya Savaşı zaferinin 75. yılı nedeniyle de birbirlerini kutladılar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı