Trump'tan Putin'e flaş teklif

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Trump'ın Putin'e Rusya'da Kovdi-19 salgını ile mücadeleye destek için yardım teklif ettiği açıklandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki liderin koronavirüs, silah kontrolü dahil gündemdeki konuları konuştukları bildirildi. Açıklamada, ABD'nin içeride koronavirüsle mücade ettiği ama Rusya dahil dışarıda ihtiyacı olan her ülkeye desteğe hazır olduğu belirtildi.

Trump'ın hem Rusya hem de Çin'in dahil olacağı silahların kontrolü anlaşmasına destek verdiği bildirildi.

İki lider 2. Dünya Savaşı zaferinin 75. yılı nedeniyle de birbirlerini kutladılar.