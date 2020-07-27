Trump'tan olay sözler: Zihinsel yetenekleri uygun değil

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak olan başkanlık seçimlerine 100 günden az bir süre kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden rakibi Joe Biden ve demokratlara yüklendi.

Trump, rakibi Joe Biden’ın son zamanlarda davranışlarında bozukluk olduğunu iddia ederek, test yaptırması gerektiğini iddia etti. “Joe Biden’ın zihinsel yetenekleri ülkeye liderlik etmeye uygun değil” ifadelerini kullanan Trump, "Ana akım medya her şeyi saklıyor. Özellikle de demokratların yolsuzluğunu. Obama ve Biden yönetimi tarihin en yozlaşmış yönetimi. 2016’da kampanyamı bile gözetlediler" dedi.

Trump, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye de yüklenerek, "Çılgın Nancy Pelosi, salgın hastalık nedeniyle Çin’den gelen insanların Ocak ayında ABD’ye girmesini yasakladığımda hata yaptığımı söyledi. Şubat ayının sonlarında Chinatown sokaklarında salgın hastalık dans ederken on binlerce hayat kurtarıldı. Biden, onunla hemfikirdi, ama yakın zamanda haklı olduğumu itiraf ettiler" ifadelerini kullandı.

Trump, ana akım medyanın özellikle Demokrat Parti üyelerinin yolsuzlukları söz konusu olduğunda, bir şey yapmaya alışkın olmadıklarını ileri sürerek, tüm yolsuzlukların üzerine örteceklerini öne sürdü.

Trump, 2020 seçim kampanyasının 2016 yılındaki kendi kampanyasında dahil olmak üzere ABD tarihinin en coşkulu kampanyası olacağını vurguladı. Başkan Trump, Biden’ın kampanyası eleştirerek, "Sessiz çoğunluk 3 Kasım’da konuşacak. Sahte şişirme anketler ve haberler, radikal solu kurtarmayacak" ifadelerini kullandı. Trump, Kasım ayındaki seçimi kazanma şansının yüzde yüz olduğunu açıkladı.