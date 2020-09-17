Trump'tan olay çıkış: Bu deliliği durdurun

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine az bir zaman kala ülkede koronavirüs salgını nedeniyle posta yoluyla oy kullanılması tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu yıl, seçmenlere ya da herhangi bir yere, seçmenlerin talebi olmadan gönderilen devasa miktardaki oy pusulaları nedeniyle, 3 Kasım seçimlerinin sonucu hiçbir zaman kesin olarak belirlenemeyebilir. Bazıları da zaten bunu istiyor." ifadelerini kullandı.

Posta yoluyla kullanılan oylar nedeniyle şimdiden bazı sorunların ortaya çıkmaya başladığını belirten Trump, "Bu postayla oy pusulası deliliğini durdurun" çağrısında bulundu.