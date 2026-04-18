Trump’tan Netanyahu’ya Lübnan yasağı! İran’a teşekkür

Savaş Döneminin Ardından Boğaz Açıldı: ABD/İsrail koalisyonu ile İran arasındaki savaş sırasında kapatılan stratejik Hürmüz Boğazı, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes kararının ardından yeniden trafiğe açıldı. Bu gelişme, bölgedeki gerilimin azaldığına dair bir işaret olarak yorumlanıyor.

Netanyahu Şoke Oldu: Donald Trump'ın, ateşkes kararının ardından yaptığı "İsrail artık Lübnan'ı bombalayamaz" ve "ABD bunu yapmalarını yasakladı" şeklindeki açıklaması, Netanyahu yönetiminde büyük yankı uyandırdı. Bu açıklamanın, İsrail hükümetinde şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattığı ve Beyaz Saray'dan resmi bir açıklama beklendiği belirtiliyor.

Pakistan'da Yeni Görüşmeler

CNN'in haberine göre, İranlı ve ABD'li heyetler arasında yeni görüşmelerin 20 Nisan Pazartesi günü Pakistan'da yapılması planlanıyor. Bu görüşmeler, bölgedeki nükleer program ve diğer meselelerin çözümü açısından kritik önem taşıyor.

İran'ı Bombalama Tehdidi

Donald Trump, Arizona ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İran ile nükleer program konusunda anlaşmaya varılamaması halinde bu ülkeyi yeniden bombalayacaklarını açıkladı. Bir gazetecinin İran ile anlaşmanın Lübnan'daki ateşkese bağlı olup olmadığı sorusuna Trump, "Gerçekte birbirine bağlı değiller, ancak psikolojik olarak bağlantılı olduklarını söyleyebiliriz. Lübnan'a yardımcı olacağız." yanıtını verdi.

Uranyum Transferi

İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması konusunda ise Trump, "İran'a gideceğiz, onlarla birlikte çalışıp bunun yüzde yüzünü ABD'ye getireceğiz. Eğer anlaşamazsak bunu çok farklı bir şekilde yapacağız, çok da dostane olmayan bir şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Trump'ın İran'a karşı kararlı bir tutum sergilediğini ve askeri müdahale seçeneğini masada tuttuğunu gösteriyor.

Hürmüz Ablukası Devam Ediyor

Anlaşmaya varılmaması durumunda İran ile ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna Trump, "Belki bunu uzatmam ancak Hürmüz Boğazı'ndaki ablukamız sürüyor. Yani abluka altındasınız ve maalesef yeniden bombalamak zorunda kalacağız." yanıtını verdi. Bu açıklama, Trump'ın İran'a karşı ekonomik baskı politikasını sürdürdüğünü ve gerekirse askeri güce başvurmaktan çekinmeyeceğini gösteriyor.

Trump'ın Lübnan açıklaması, Netanyahu yönetimini şoke ederek ABD-İsrail ilişkilerinde gerginliğe neden oldu. İran ile Hürmüz Boğazı'nın açılması ve taraflar arasında yeni görüşmelerin planlanması, bölgede istikrarın sağlanması açısından olumlu gelişmeler olarak görülüyor. Ancak Trump'ın İran'a yönelik bombalama tehdidi, bölgedeki nükleer gerilimin devam ettiğini ve askeri müdahale riskinin hala mevcut olduğunu gösteriyor. Bu gelişmeler, bölgedeki diplomatik ve askeri dengelerin önümüzdeki dönemde de karmaşık bir hal alacağını işaret ediyor.