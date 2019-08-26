0553 313 94 23

Trump'tan Macron-Zarif görüşmesine ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump:- "(Macron-Zarif görüşmesi) (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron bana sordu, 'görüşmek istiyorsanız görüşebilirsiniz' dedim"- "Macron'un tüm yaptıklarından haberim vardı ve hepsini onayladım"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:53
Trump'tan Macron-Zarif görüşmesine ilişkin açıklama

BİARRİTZ (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yaptığı görüşmeden haberdar olduğunu belirterek, "Macron'un tüm yaptıklarından haberim vardı ve hepsini onayladım." dedi.

Trump, Fransa'nın daveti üzerine G7 Zirvesi için Biarritz'de bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Zarif'in dün sürpriz şekilde Biarritz'e gelmesi ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron bana sordu, 'görüşmek istiyorsanız görüşebilirsiniz' dedim." diye konuştu.

Trump, İran'ı tekrar zengin etmek istediklerini belirterek, "İran zor bir ekonomik durumun içeresinde. Güçlü bir İran istiyoruz, rejim değişikliği istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Macron'un tüm yaptıklarından haberim vardı ve hepsini onayladım." diyen Trump, "Onunla (Zarif) görüşmek için çok erken." yorumunda bulundu.

Bu arada, 45. G7 Zirvesi, üçüncü ve son gününde iklim konulu oturumla Biarritz'de devam ediyor. G7 ve davetli ülkelerin liderleri ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk iklim konulu oturuma katıldı.

Öğleden sonra dijital dönüşüm ile ilgili bir oturum daha yapılacak, ardından zirve Macron ve Trump'ın düzenleyeceği ortak basın toplantısıyla sona erecek.

- Zarif Fransa'ya gelmişti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Biarritz'e gelmişti. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Zarif'in Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son girişimleriyle ilgili istişareleri devam ettirmek üzere kente geldiği bildirilmişti.

Zarif'in ziyareti kapsamında ABD'li yetkililerle görüşmede ya da müzakerede bulunmayacağı kaydedilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün Macron, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile görüşmüştü. Görüşmeye Alman ve İngiliz yetkililer de katılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:53
  1. - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Fransa
  4. G7 Zirvesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabiga’ya FIFA standartlarında futbol sahası
    1. Karabiga’ya FIFA standartlarında..
    2. Adana'da uyuşturucu operasyonu
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. Bakan Dönmez 'Türkiye Doğu..
    5. Eve giren polisler 5 günlük cesetle..
    6. İsrail'in Lübnan hava sahasındaki..
    7. Memur-Sen, Kırşehir’de ‘Emeğe saygı’..
    8. Gaziantep’te şüpheli ölüm
    9. Beton ve büz fabrikasında boru ve baca..
    10. Öğrenci evi projesi Univa’dan yeni..
    11. Beylikdüzü'nde otomobil 3 katlı evin..
    12. Azerbaycanlı papazlar, müftü vekilini..
    13. Brezilya Amazonlar'daki yangınlara..
    14. Hilmi Güler’in tarım projesi büyüyor
    15. Memur Sen Aydın Şube Başkanı Aygül;..
    16. Bodrum Lezzet Günleri’nde lezzet..
    17. Napoli’deki cezaevinden 100 yıl sonra..
    18. Fen Bilimleri Öğretmenleri ESOGÜ’de..
    19. Memurlar zam için meydana indi
    20. Memur-Sen’den “toplu sözleşme”..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı