Trump'tan Macron gafı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, bir dönem ilişkilerinin iyi olduğu ama 'sonu gelmeyen' tokalaşmaları ile iyice ayyuka çıkan anlaşmazlıklar yaşadığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilgili bir gafa imza attı.

Trump, Michigan'daki mitinginde Macron'dan yanlışlıkla 'başbakan' olarak söz etti.

ABD Başkanı Trump, 'insanlık tarihindeki en kötü anlaşmalardan biri' olarak nitelediği eski Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'ndan (NAFTA) söz ederken, "Başka neyi durdurdum biliyor musunuz?" sorusunu sorarak konuyu Fransa'ya ve Paris İklim Anlaşması'na getirdi.

Küresel ısınmaya inanmadığını her fırsatta belirten Trump, 'ABD'lilerin işsiz kalmasına yol açtığı' gerekçesiyle Kasım 2019'da Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmek için resmi başvuruda bulunmuştu.

"Başbakan Macron'u çok severim. Bir keresinde 'Nasıl gidiyor? Anlaşma işe yarıyor mu?' diye sordum. Onlar için işler pek de iyi gitmiyor" ifadelerini kullanan Trump, sonrasında "Size trilyon dolarlar kazandırdım. Başka kimse bunu yapmazdı. O anlaşmanın bir felaket olduğunu söylemiştim. Paramızı elimizden almak istiyorlardı" diyerek kendini övdü.

Amerika, 4 Kasım tarihinde Paris İklim Anlaşması'ndan resmen çekilmiş olacak ve böylece 200 ülkenin imzaladığı anlaşmanın dışında kalan tek ülke olacak.