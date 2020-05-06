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Aktüel

Trump'tan Macaristan ve Vietnam başbakanlarıyla Kovid-19 görüşmesi

Yeniakit Publisher
2020-05-06 21:26:04 -
Trump'tan Macaristan ve Vietnam başbakanlarıyla Kovid-19 görüşmesi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ve Orban, telefon görüşmesinde, Kovid-19 salgınıyla mücadele ve ayrıca küresel ekonomilerin yeniden faaliyete geçmesi konularını ele aldı.

Amerikan ve Macar halkının hayatlarının normale dönmesi konusunda istekli olduğunu vurgulayan ikili, önemli ikili ve bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulundu.

Vietnam Başbakanı Phuc ile de Kovid-19 konusunu görüşen Trump, Vietnamlı lidere salgın dönemindeki şeffaflığı ve ABD ile iş birliği için teşekkür etti.

ABD-Vietnam diplomatik ilişkilerinin, 25. yılına girdiğine işaret eden Trump ve Phuc, salgın sonrasında hızlı bir ekonomik iyileşme için de iş birliği vurgusu yaptı.

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