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Trump’tan Kuzey Kore lideri Kim’e görüşme teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmek istediğini açıkladı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:42
Trump’tan Kuzey Kore lideri Kim’e görüşme teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmek istediğini açıkladı.


ABD Başkanı Donald Trump, G-20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Japonya’da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bu hafta sonu Kuzey ve Güney Kore sınırındaki silahsız bölgede buluşmak istediğini duyurdu.


Başkan Trump yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bu hafta sonu, ”Oradayken, Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un ile sadece elini sıkıp, merhaba nasılsın demek için Kuzey ve Güney Kore sınırındaki silahsız bölgede buluşmak istiyorum”dedi.


Trump, “Biz orada olacağız ve ben sadece bir duygu ortaya koyuyorum. Çünkü şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Kuzey Kore’de olmayabilir. Oradaysa, birbirimizi iki dakikalığına göreceğiz, tüm yapabileceğimiz bu ama bu görüşmenin iyi olacağını umuyorum diyen Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile “çok iyi anlaştıklarını” ifade etti.


G-20 Zirvesi’nde yaptığı görüşmeler sonrasında Güney Kore’ye gideceğini açıklayan Trıump, Pazar günü ülkeyi terk ederek Washington’a dönmeyi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:42
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