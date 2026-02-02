Trump’tan Küba’ya ‘petrol’ ambargosu: Gasp ettiği petrolü ‘lütuf’ diye sunuyor

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın ardından gözünü Küba’ya dikti. Küba ile petrol tedariki konusunda görüşmelere başladıklarını duyuran Trump, "İnsani krize gerek yok, bize gelip anlaşacaklar" diyerek adayı açıkça teslim olmaya çağırdı. Trump’ın "özgürlük" vaadi, yine Amerikan postallarının ve enerji ambargosunun gölgesinde geldi.

Trump, “Küba ile petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmeler başladı” dedi.

Trump, Florida eyaletine giderken gazetecilerin Güney Amerika ile ilgili sorularını cevapladı. Trump, Küba ile bir tür anlaşma yapabileceklerini düşündüğünü belirterek, "Küba ile petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmeler başladı. İnsani bir kriz olmasına gerek yok. Muhtemelen bize gelip bir anlaşma yapmak isteyeceklerdir. Böylece Küba yeniden özgür olur” ifadelerini kullandı.