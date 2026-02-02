  • İSTANBUL
Dünya Trump’tan Küba’ya ‘petrol’ ambargosu: Gasp ettiği petrolü ‘lütuf’ diye sunuyor
Dünya

Trump’tan Küba’ya ‘petrol’ ambargosu: Gasp ettiği petrolü ‘lütuf’ diye sunuyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump’tan Küba’ya ‘petrol’ ambargosu: Gasp ettiği petrolü ‘lütuf’ diye sunuyor

Trump’ın küresel enerji piyasalarını ve egemen devletleri adeta birer "şirket şubesi" gibi yönetme hırsı, bu kez de on yıllardır ambargoyla boğmaya çalıştığı Küba’ya yöneldi. Venezuela’yı askeri eşkıyalıkla kontrol altına alan Trump, şimdi de elindeki "çalıntı" petrolü bir şantaj aracı olarak kullanarak Küba’ya diz çöktürmeye çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın ardından gözünü Küba’ya dikti. Küba ile petrol tedariki konusunda görüşmelere başladıklarını duyuran Trump, "İnsani krize gerek yok, bize gelip anlaşacaklar" diyerek adayı açıkça teslim olmaya çağırdı. Trump’ın "özgürlük" vaadi, yine Amerikan postallarının ve enerji ambargosunun gölgesinde geldi.

Trump, “Küba ile petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmeler başladı” dedi.

Trump, Florida eyaletine giderken gazetecilerin Güney Amerika ile ilgili sorularını cevapladı. Trump, Küba ile bir tür anlaşma yapabileceklerini düşündüğünü belirterek, "Küba ile petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmeler başladı. İnsani bir kriz olmasına gerek yok. Muhtemelen bize gelip bir anlaşma yapmak isteyeceklerdir. Böylece Küba yeniden özgür olur” ifadelerini kullandı.

