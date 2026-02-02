Yapamazsın diyenlere inat: Dünyanın en pahalı 2 bitkisini üretti!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 20 yıllık çiftçi Kerim Erişmiş (52), dünyanın en pahalı iki bitkisini üretti.
Genellikle yüksek rakımlı dağ yamaçlarında yabani olarak yetişen salep ve iklim seçiciliğiyle bilinen safran, bu kez Yüksekova'nın uçsuz bucaksız ovasında hayat buldu.
"BU İKLİMDE BU ÜRÜNLER TUTMAZ" Kerim Erişmiş, iki yıl önce çevresinden gelen "Boşuna uğraşma, bu iklimde bu ürünler tutmaz, başaramayacaksın." diyenlere kulaklarını tıkadı ve tarlasını bir inovasyon merkezine dönüştürdü.
Erişmiş'in 20 yıllık çiftçilik tecrübesini sabırla harmanladığı deneme süreci, geçtiğimiz günlerde sonuç verdi
İLK HASADINI ALDI İlk hasadını başarıyla gerçekleştiren Erişmiş, şimdi kendi elleriyle topladığı safranları demliyor, saleplerini pişiriyor.
"TOPRAĞIN GÜCÜNE İNANDIM" Salep ve safra üretimine ilişkin açıklma yapan Kerim Erişmiş, "Toprağımın gücüne inandım. İnat ettim ve başardım. Şimdi 'olmaz' diyenlerin hayret içerisinde bakışları arasında kendi ürettiğim safran çayımı yudumluyorum. Bundan büyük bir huzur yok." diye kouştu.
Başarılı çiftçiyi evinde ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, bu girişimin bölge için stratejik önemine dikkat çekerek tam destek sözü verdi.
TEKNİK DESTEK VE TEŞVİK VURGUSU Erişmiş de başarısının arkasındaki teknik gücü şu sözlerle vurguladı: "Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası'nın teknik desteği ve teşvikleri, bugün bu ürünleri evimde içebiliyor olmamın en büyük sebebidir."
Bu başarı, sadece bireysel bir zafer değil, Yüksekova Ovası'nın prestijini değiştirecek bir adım olarak görülüyor.
Geleneksel tarım ürünlerinin dışına çıkmak isteyen bölge çiftçileri için Kerim Erişmiş'in tarlası artık bir "başarı rehberi" niteliğinde
HAKKARİ'YE YENİ BİR GELİR KAPISI ARALADI Yüksek katma değerli bu ürünlerin yaygınlaşmasıyla Hakkari tarımında yepyeni bir gelir kapısı aralanmış oldu.
