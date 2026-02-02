  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapamazsın diyenlere inat: Dünyanın en pahalı 2 bitkisini üretti! Son ustalardan biri… Teknolojiye inat mesleğini yaşatıyor En büyük rezervlerden biri keşfedildi! Yerin altından tam 2.3 trilyon dolarlık “beyaz altın” fışkırdı Tam anlamıyla rezalet! Allahu Ekber deyip Türk savaş uçağını vurdular Siyonistler bütün tuşlara basıyor! İsrail’den ABD’ye 3 İran şartı! CHP’li İzmir’de şaşırtmayan görüntü! Kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi Ankara küresel barışın anahtarı oldu! Başı sıkışan ülke, arabuluculuk için Türkiye’nin kapısını çaldı: Liste uzayıp gidiyor Bunu yapmadan önce iki kez düşünün: Çünkü 180 bin lira yetmedi! Bekleyiş sona eriyor: 1 ay sonra Türkiye'de satışa çıkacak!
Otomotiv
8
Yeniakit Publisher
Bekleyiş sona eriyor: 1 ay sonra Türkiye'de satışa çıkacak!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bekleyiş sona eriyor: 1 ay sonra Türkiye'de satışa çıkacak!

Türkiye'de uzun zamandır merakla beklenen Yeni Volkswagen T-Roc Mart ayında Türkiye'de satışa çıkıyor.

#1
Foto - Bekleyiş sona eriyor: 1 ay sonra Türkiye'de satışa çıkacak!

Türkiye pazarındaki otomobil tutkunlarının merakla beklediği gelişmelerden biri nihayet netleşti. Yapılan son açıklamalar doğrultusunda, yeni Volkswagen T-Roc modelinin Mart ayı içerisinde Türkiye yollarına çıkacağı kesinleşti.

#2
Foto - Bekleyiş sona eriyor: 1 ay sonra Türkiye'de satışa çıkacak!

Bugün gerçekleştirilen Türkiye lansmanı kapsamında paylaşılan bilgilere göre, aracın satış fiyatı henüz resmiyet kazanmamış olsa da, modelin şirketin güncel tasarım dilini başarıyla yansıttığı görülüyor.

#3
Foto - Bekleyiş sona eriyor: 1 ay sonra Türkiye'de satışa çıkacak!

Boyutları Büyüyen Yeni Volkswagen T-Roc Mart Ayında Geliyor Yeni nesil T-Roc, tasarım detaylarıyla selefine kıyasla çok daha modern ve heybetli bir duruş sergiliyor. Altı farklı renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulacak olan araç, boyutlarında yaşanan artışla da dikkat çekiyor. Yapılan güncellemelerle birlikte yeni T-Roc’un uzunluğu 122 mm artarak 4.373 mm seviyesine ulaşırken, dingil mesafesi ise 28 mm’lik bir artışla 2.631 mm’ye çıkarılmış durumda.

#4
Foto - Bekleyiş sona eriyor: 1 ay sonra Türkiye'de satışa çıkacak!

Teknik altyapısında güncel MQB Evo platformunun kullanıldığı model, motor seçenekleri konusunda da oldukça zengin alternatifler sunuyor. Giriş seviyesinde sunulan 1.5 litrelik hafif hibrit eTSI turbo benzinli motor, 114 beygir güç ve 220 Nm tork üretiyor.

#5
Foto - Bekleyiş sona eriyor: 1 ay sonra Türkiye'de satışa çıkacak!

Performansı biraz daha yukarı taşımak isteyenler için ise bu motorun 148 beygir güç ve 250 Nm tork sağlayan daha güçlü bir versiyonu da listede yer alıyor. Tüm bu seçeneklerin yedi ileri DSG şanzıman ile kombine edildiğini belirtelim.

#6
Foto - Bekleyiş sona eriyor: 1 ay sonra Türkiye'de satışa çıkacak!

Belirli pazarlarda 2.0 litrelik hafif hibrit seçeneğiyle de bulunabilen T-Roc, tam hibrit teknolojisiyle de verimliliği ön plana çıkarıyor. Tam hibrit versiyonlarda 1.5 litrelik benzinli TSI evo2 motora, bir elektrik motoru ve lityum-iyon batarya eşlik ediyor. Batarya kapasitesi henüz açıklanmayan bu sistem, 134 ve 168 beygir olmak üzere iki farklı güç çıkışı sunuyor. 306 Nm tork değerine sahip olan tam hibrit T-Roc, tamamen elektrikli sürüş moduna da olanak tanıyor.

#7
Foto - Bekleyiş sona eriyor: 1 ay sonra Türkiye'de satışa çıkacak!

Özellikle büyüyen boyutları ve çeşitlenen motor seçenekleri ile rekabette elini güçlendiren yeni Volkswagen T-Roc, SUV segmentinde kartları yeniden dağıtmaya hazırlanıyor. Siz yeni T-Roc’un tasarımı ve motor seçenekleri hakkında ne düşünüyorsunuz, bir sonraki aracınız bu model olabilir mi?/ kaynak: shiftdelete

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’
Gündem

Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Jeffrey Epstein dosyalarından birinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin dikkat çekici bilgi..
‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap
Siyaset

‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı iken, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla katıldığı bir ko..
Kavala duruşmasını izleyen 14 temsilci nerede?
Gündem

Kavala duruşmasını izleyen 14 temsilci nerede?

Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Kavala duruşmasını izleyen 14 temsilci nerede?" başlıklı yazısı...
Dünya savaş beklerken İran'dan sürpriz açıklama
Dünya

Dünya savaş beklerken İran'dan sürpriz açıklama

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için..
Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti
Gündem

Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti

Bursa'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından sürücü, ..
Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 25 yaralı
Gündem

Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 25 yaralı

Tekirdağ'dan Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23