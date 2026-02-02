Bekleyiş sona eriyor: 1 ay sonra Türkiye'de satışa çıkacak!

Belirli pazarlarda 2.0 litrelik hafif hibrit seçeneğiyle de bulunabilen T-Roc, tam hibrit teknolojisiyle de verimliliği ön plana çıkarıyor. Tam hibrit versiyonlarda 1.5 litrelik benzinli TSI evo2 motora, bir elektrik motoru ve lityum-iyon batarya eşlik ediyor. Batarya kapasitesi henüz açıklanmayan bu sistem, 134 ve 168 beygir olmak üzere iki farklı güç çıkışı sunuyor. 306 Nm tork değerine sahip olan tam hibrit T-Roc, tamamen elektrikli sürüş moduna da olanak tanıyor.