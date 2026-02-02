Bekleyiş sona eriyor: 1 ay sonra Türkiye'de satışa çıkacak!
Türkiye'de uzun zamandır merakla beklenen Yeni Volkswagen T-Roc Mart ayında Türkiye'de satışa çıkıyor.
Türkiye pazarındaki otomobil tutkunlarının merakla beklediği gelişmelerden biri nihayet netleşti. Yapılan son açıklamalar doğrultusunda, yeni Volkswagen T-Roc modelinin Mart ayı içerisinde Türkiye yollarına çıkacağı kesinleşti.
Bugün gerçekleştirilen Türkiye lansmanı kapsamında paylaşılan bilgilere göre, aracın satış fiyatı henüz resmiyet kazanmamış olsa da, modelin şirketin güncel tasarım dilini başarıyla yansıttığı görülüyor.
Boyutları Büyüyen Yeni Volkswagen T-Roc Mart Ayında Geliyor Yeni nesil T-Roc, tasarım detaylarıyla selefine kıyasla çok daha modern ve heybetli bir duruş sergiliyor. Altı farklı renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulacak olan araç, boyutlarında yaşanan artışla da dikkat çekiyor. Yapılan güncellemelerle birlikte yeni T-Roc’un uzunluğu 122 mm artarak 4.373 mm seviyesine ulaşırken, dingil mesafesi ise 28 mm’lik bir artışla 2.631 mm’ye çıkarılmış durumda.
Teknik altyapısında güncel MQB Evo platformunun kullanıldığı model, motor seçenekleri konusunda da oldukça zengin alternatifler sunuyor. Giriş seviyesinde sunulan 1.5 litrelik hafif hibrit eTSI turbo benzinli motor, 114 beygir güç ve 220 Nm tork üretiyor.
Performansı biraz daha yukarı taşımak isteyenler için ise bu motorun 148 beygir güç ve 250 Nm tork sağlayan daha güçlü bir versiyonu da listede yer alıyor. Tüm bu seçeneklerin yedi ileri DSG şanzıman ile kombine edildiğini belirtelim.
Belirli pazarlarda 2.0 litrelik hafif hibrit seçeneğiyle de bulunabilen T-Roc, tam hibrit teknolojisiyle de verimliliği ön plana çıkarıyor. Tam hibrit versiyonlarda 1.5 litrelik benzinli TSI evo2 motora, bir elektrik motoru ve lityum-iyon batarya eşlik ediyor. Batarya kapasitesi henüz açıklanmayan bu sistem, 134 ve 168 beygir olmak üzere iki farklı güç çıkışı sunuyor. 306 Nm tork değerine sahip olan tam hibrit T-Roc, tamamen elektrikli sürüş moduna da olanak tanıyor.
Özellikle büyüyen boyutları ve çeşitlenen motor seçenekleri ile rekabette elini güçlendiren yeni Volkswagen T-Roc, SUV segmentinde kartları yeniden dağıtmaya hazırlanıyor. Siz yeni T-Roc’un tasarımı ve motor seçenekleri hakkında ne düşünüyorsunuz, bir sonraki aracınız bu model olabilir mi?/ kaynak: shiftdelete
