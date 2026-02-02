Emine Erdoğan'dan 'Berat Gecesi' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk milletinin ve İslam aleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ederek Berat Gecesi'nin mübarek olması dileğinde bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum. Tüm kalplerin rahmet ve mağfiret iklimiyle aydınlandığı kutlu Berat Gecesi'nin, bizleri birlik içinde Ramazan-ı Şerif'e kavuşturmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun."