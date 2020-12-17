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Aktüel Trump'tan Kral Selman'a Katar mesajı
Aktüel

Trump'tan Kral Selman'a Katar mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:24:36 -
Trump'tan Kral Selman'a Katar mesajı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki krizin çözümü konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Kral Selman'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Görüşmede önemli ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığına işaret eden Deere, Trump'ın Kral Selman bin Abdulaziz'e liderliği için teşekkür ettiğini aktardı.

Deere, Trump'ın Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki krizin çözümü konusunda da "iyimser" olduğunu dile getirdiğini kaydetti.




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