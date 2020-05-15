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Dünya

Trump'tan korona tepkisi: İlişkileri kesebilirim

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tepkili olan ABD Başkanı Donald Trump, "Şu anda Xi ile görüşmek istemiyorum, Çin ile ilişkileri bile kesebilirim" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:39:00 -
Trump'tan korona tepkisi: İlişkileri kesebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Çin ile ilişkilerin daha da kötüleşebileceğinin sinyalini vererek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile şu anda görüşmek istemediğini açıkladı.

Trump, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi ile ilişkilerin kesilmesi ihtimalini gündeme getirdi.

Fox Business Network ile yaptığı söyleşide Trump, Çin'in hastalığı sınırlama konusunda başarısızlığı nedeniyle çok hayal kırıklığına uğradığını ve salgının Beijing ile Ocak ayında yaptığı ticaret anlaşmasına gölge düşürdüğünü söyledi.

Trump, "Şu anda Xi ile görüşmek istemiyorum, Çin ile ilişkileri bile kesebilirim" dedi.

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Yorumlar

adamın hası

Dik duruşlu "Trump Reyiz", efsanesin.
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