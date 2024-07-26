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Dünya Trump'tan korkunç açıklama: 3. Dünya Savaşı çok yakın
Dünya

Trump'tan korkunç açıklama: 3. Dünya Savaşı çok yakın

Yeniakit Publisher
2024-07-26 22:09:00 -
Trump'tan korkunç açıklama: 3. Dünya Savaşı çok yakın

ABD Başkan adayı ve eski Başkanı Donald Trump, 3. Dünya Savaşı hakkında korkunç bir yorumda bulundu.

ABD'de Cumhuriyetçilerin Başkan adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"3. DÜNYA SAVAŞI ÇOK YAKIN"

Son yıllarda sıkça dillendirilmeye başlanan ve dünyanın önündeki en büyük tehlike olarak görülen olası 3. Dünya Savaşı'nın artık çok yakın olduğu söyleyen Trump, "3. Dünya Savaşı çok yakın. 2. Dünya Savaşı'ndan beri hiç bu kadar yakın olmamıştık. Seçimi kazanamazsak Orta Doğu'da büyük savaşlar çıkar." dedi.

"BEN İSRAİL İÇİN GEÇMİŞTEKİ TÜM ABD BAŞKANLARINDAN DAHA İYİYİM"

ABD-İsrail ilişkilerine de değinen Trump, "Ben İsrail için geçmişteki bütün ABD Başkanlarından daha iyiydim. Netanyahu ile her zaman iyi bir ilişkim vardı." ifadesini kullandı.
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Trump, Hamas'ın, Gazze'de rehin olarak tuttuğu İsrail askerleri için de "Rehineler hemen geri verilmeli, bu kabul edilebilir bir durum değil" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Trump'a, İsrail için yaptığı her şeyden dolayı teşekkür etti.

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