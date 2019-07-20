Trump’tan kendisini eleştirene terbiyesizlik! "Telefonda k..çımı yaladı sahtekar"

ABD Başkanı Donald Trump, son zamanlarda ırkçı söylem tartışmasıyla gündemde. Trump, Amerikan Kongresi'nin kadın Demokrat üyelerini hedef alan Twitter mesajında kullandığı ifadeler nedeniyle ırkçılık yapmakla suçlandı. Trump'ın hedef aldığı kadın üyeler Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib ve Ayanna Pressley ABD'de doğup büyüdü. Somali doğumlu Kongre üyesi Ilhan Omar’sa çocuk yaşlarda ABD'ye taşındı.

ABD Başkanı, kadın politikacıları etnik kimlikleri üzerinden yargılayıp "Hükümetleri tamamen felaket olan ülkelerden kadın Kongre üyeleri” ifadesini kullamış, “Suçla kuşatılmış ülkelerine geri dönün” çağrısı yapmıştı.

NYT yazarından Trump’a sert sözler

Son olarak New York Times (NYT) yazarı Thomas Friedman da Donald Trump’ı ırkçılıkla suçladı.

Independent'ın haberine göre; Friedman'ın "Trump yeniden seçilecek, değil mi?" başlıklı makalesinde ABD Başkanı'nın en çok tepkisini çeken kısım şu cümle oldu:

"Birçok insanın ırkçı, bölücü, iklim değişikliğini inkar eden, kadınları taciz eden bir pisliğin yeniden seçileceği ve hatta anketlerde de yükselişte olan bir başkanı görmekten korktuğunu söylediğinde hiç şaşırmamıştım."

Twitter’dan cevap verdi

Trump bu sözler üzerine yine Twitter'a sarıldı. Friedman ile yaptıkları bir telefon konuşmasını anımsatıp kendisine yönelik son derece kibar sözler sarf etmiş olmasına karşın köşe yazısında kendisini ırkçılıkla suçlamasına tepki gösterdi. Trump, "Ortalama I.Q. ile yazdığı köşesinden terbiyesizlik ediyor ama telefonda k*çımı yaladı. Sahtekar!” diye yazdı.

Friedman'a 'çene' lakabı takan Trump, gazeteci için “zayıf, acınası” ifadelerini kullandı. Başkan Trump şunları yazdı:

“Sizin en sevdiğiniz Başkanınıza, bana karşı bundan daha nazik, daha saygılı olamazdı. Sonra “Trump yeniden seçilecek, değil mi?” başlıklı makalesini gördüm. Bana ırkçı demiş, değilim, ve Rhode Island'ın ekonomisinin beş yılda berbattan iyiye değiştiğini yazmış çünkü… Eyalet Valisi çok iyi iş yapmışmış. Doğru olabilir ama bunu ülkemizin muazzam ekonomik başarısı ve benim yönetimimde ekonomideki dönüşüm olmasaydı yapamazdı. Ortalama I.Q. ile yazdığı köşesinden terbiyesizlik ediyor ama telefonda kı.çımı yaladı. Sahtekar!”

Friedman flood ile karşılık verdi

Trump'ın Twitter paylaşımına Friedman da flood ile cevap verdi. NYT yazarı şu ifadeleri kullandı:

“Bay Başkan, haklısınız, sizden farklı olarak ben daima saygılıyımdır –özellikle de bir parti sırasında bir senatörün ricası ile ABD Başkanı ile konuştuğumda. Aynı fikirde olmadığım insanlara karşı bile saygılı olmaya çalışırım. Bunu yaparım çünkü bunun beni dinleme şanslarını artıracağını umarım. Siz de denemelisiniz. Ama aynı zamanda olgulara da bağlı kalırım: Sizinle, Amerikan İHA'sını düşürdükten sonra İran'ı bombalamadığınız için, bazı muhafazakârlar ile Wall Street Journal'dan aldığınız eleştiriler yüzünden üzgün olduğunuzu söyleyen Senatör arkadaşınızın talebi üzerine konuştum.“ Konuşmamıza tam olarak şöyle bir hitapla başladım, harfi harfine bunları söyledim çünkü bu konuşmayı nasıl aktaracağınıza güvenmiyordum: ‘Bay Başkan, biliyorsunuz ki pek çok konuda sizden farklı düşünüyorum ama İran'ı bombalamamakla doğru yaptınız.' Esasen daha sonra siz tam dört dakika konuştunuz. Ben Çin politikasına dair arada bir iki şey söyledim, teşekkür ettim ve her birimiz kendi yoluna gitti. Şunu da biliyorsunuz ki, Çin'in istismarcı ticaret politikaları ya da İran'la savaşmamak gibi, Amerikan halkının çıkarlarına hizmet ettiğini düşündüğüm konularda, politikalarınızı kamuya açık biçimde savunmakta tereddüt etmem. İkisini de yapmaya devam edeceğim. Benim için önemli olan daima –benim sevdiğim sizin ise parçaladığınız- ülkem Amerika'nın iyiliği olmuştur. Saygılarımla, Tom Friedman.”