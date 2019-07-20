0553 313 94 23

Trump’tan kendisini eleştirene terbiyesizlik! "Telefonda k..çımı yaladı sahtekar"

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini eleştiren New York Times yazarı Thomas Friedman'a ahlak dışı sözlerle yüklendi. Trump, Friedman için, "Ortalama I.Q. ile yazdığı köşesinden terbiyesizlik ediyor ama telefonda k*çımı yaladı. Sahtekar!" ifadelerini kullandı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:41
Trump’tan kendisini eleştirene terbiyesizlik! "Telefonda k..çımı yaladı sahtekar"

ABD Başkanı Donald Trump, son zamanlarda ırkçı söylem tartışmasıyla gündemde. Trump, Amerikan Kongresi'nin kadın Demokrat üyelerini hedef alan Twitter mesajında kullandığı ifadeler nedeniyle ırkçılık yapmakla suçlandı. Trump'ın hedef aldığı kadın üyeler Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib ve Ayanna Pressley ABD'de doğup büyüdü. Somali doğumlu Kongre üyesi Ilhan Omar’sa çocuk yaşlarda ABD'ye taşındı.

ABD Başkanı, kadın politikacıları etnik kimlikleri üzerinden yargılayıp "Hükümetleri tamamen felaket olan ülkelerden kadın Kongre üyeleri” ifadesini kullamış, “Suçla kuşatılmış ülkelerine geri dönün” çağrısı yapmıştı.

NYT yazarından Trump’a sert sözler

Son olarak New York Times (NYT) yazarı Thomas Friedman da Donald Trump’ı ırkçılıkla suçladı.

Independent'ın haberine göre; Friedman'ın "Trump yeniden seçilecek, değil mi?" başlıklı makalesinde ABD Başkanı'nın en çok tepkisini çeken kısım şu cümle oldu:

"Birçok insanın ırkçı, bölücü, iklim değişikliğini inkar eden, kadınları taciz eden bir pisliğin yeniden seçileceği ve hatta anketlerde de yükselişte olan bir başkanı görmekten korktuğunu söylediğinde hiç şaşırmamıştım."

Twitter’dan cevap verdi

Trump bu sözler üzerine yine Twitter'a sarıldı. Friedman ile yaptıkları bir telefon konuşmasını anımsatıp kendisine yönelik son derece kibar sözler sarf etmiş olmasına karşın köşe yazısında kendisini ırkçılıkla suçlamasına tepki gösterdi. Trump, "Ortalama I.Q. ile yazdığı köşesinden terbiyesizlik ediyor ama telefonda k*çımı yaladı. Sahtekar!” diye yazdı.

Friedman'a 'çene' lakabı takan Trump, gazeteci için “zayıf, acınası” ifadelerini kullandı. Başkan Trump şunları yazdı:

Sizin en sevdiğiniz Başkanınıza, bana karşı bundan daha nazik, daha saygılı olamazdı. Sonra “Trump yeniden seçilecek, değil mi?” başlıklı makalesini gördüm. Bana ırkçı demiş, değilim, ve Rhode Island'ın ekonomisinin beş yılda berbattan iyiye değiştiğini yazmış çünkü… Eyalet Valisi çok iyi iş yapmışmış. Doğru olabilir ama bunu ülkemizin muazzam ekonomik başarısı ve benim yönetimimde ekonomideki dönüşüm olmasaydı yapamazdı. Ortalama I.Q. ile yazdığı köşesinden terbiyesizlik ediyor ama telefonda kı.çımı yaladı. Sahtekar!

Friedman flood ile karşılık verdi

Trump'ın Twitter paylaşımına Friedman da flood ile cevap verdi. NYT yazarı şu ifadeleri kullandı:

Bay Başkan, haklısınız, sizden farklı olarak ben daima saygılıyımdır –özellikle de bir parti sırasında bir senatörün ricası ile ABD Başkanı ile konuştuğumda. Aynı fikirde olmadığım insanlara karşı bile saygılı olmaya çalışırım. Bunu yaparım çünkü bunun beni dinleme şanslarını artıracağını umarım. Siz de denemelisiniz. Ama aynı zamanda olgulara da bağlı kalırım: Sizinle, Amerikan İHA'sını düşürdükten sonra İran'ı bombalamadığınız için, bazı muhafazakârlar ile Wall Street Journal'dan aldığınız eleştiriler yüzünden üzgün olduğunuzu söyleyen Senatör arkadaşınızın talebi üzerine konuştum.“ Konuşmamıza tam olarak şöyle bir hitapla başladım, harfi harfine bunları söyledim çünkü bu konuşmayı nasıl aktaracağınıza güvenmiyordum: ‘Bay Başkan, biliyorsunuz ki pek çok konuda sizden farklı düşünüyorum ama İran'ı bombalamamakla doğru yaptınız.' Esasen daha sonra siz tam dört dakika konuştunuz. Ben Çin politikasına dair arada bir iki şey söyledim, teşekkür ettim ve her birimiz kendi yoluna gitti.  Şunu da biliyorsunuz ki, Çin'in istismarcı ticaret politikaları ya da İran'la savaşmamak gibi, Amerikan halkının çıkarlarına hizmet ettiğini düşündüğüm konularda, politikalarınızı kamuya açık biçimde savunmakta tereddüt etmem. İkisini de yapmaya devam edeceğim. Benim için önemli olan daima –benim sevdiğim sizin ise parçaladığınız- ülkem Amerika'nın iyiliği olmuştur. Saygılarımla, Tom Friedman.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:41
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Alexandria Ocasio-Cortez
  3. Rashida Tlaib
  4. Ayanna Pressley
  5. Ilhan Omar
  6. Thomas Friedman
  7. NYT
  8. New York Times
  9. ırkçılık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Honk Kong polisi 2 kg patlayıcı ele geçirildi
    1. Honk Kong polisi 2 kg patlayıcı ele..
    2. Otomobili gasp edildi, saldırgan..
    3. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC..
    5. Genç MÜSİAD Tiflis Ofisi açıldı
    6. Kayserispor Avusturya’da..
    7. Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası
    8. Almanya'da uçak düştü: 3 ölü
    9. Dicle Nehri kıyısında çalışma
    10. Konya'da hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı
    11. Karacabey’in değerleri gün yüzüne..
    12. Hamas lideri Türk medyasına konuştu:..
    13. Anız yangını korkuttu
    14. 6 bin TL’yi çalarak kayıplara karıştı
    15. Türk diplomatının katili yakalandı
    16. Sakarya Üniversitesi besyo taban..
    17. Trump’tan kendisini eleştirene..
    18. İş adamından Ağrıspor’a transfer..
    19. Karabük’te Kıbrıs Barış Harekatı’nın..
    20. Nedeni bilinmiyor! Çocuk parkında..
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...