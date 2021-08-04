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Dünya Trump'tan karşı hamle! Paylaşılmaması için mahkemeye başvurdu
Dünya

Trump'tan karşı hamle! Paylaşılmaması için mahkemeye başvurdu

ABD eski Başkanı Donald Trump, vergi beyanlarının ABD Kongresine teslim edilmemesi için mahkemeye başvurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 20:04:00 -
Trump'tan karşı hamle! Paylaşılmaması için mahkemeye başvurdu

ABD eski Başkanı Donald Trump, vergi beyanlarının ABD Kongresine teslim edilmemesi için mahkemeye başvuru yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın 6 yıllık vergi beyanının, Temsilciler Meclisi komisyonu ile paylaşılması talimatı verdi.

Bunun üzerine, Trump'ın avukatları, Demokratların vergi beyanlarını talep etmesinin "siyasi misilleme" olduğunu belirterek, federal mahkemeden belgelerin paylaşılmasının engellenmesini istedi.

Temsilciler Meclisi komisyonu, 2019'dan bu yana Trump'ın vergi beyanlarının Kongre'ye teslim edilmesini talep ediyor.

Trump, eski ABD başkanlarının aksine vergi beyanlarını açıklamayı reddederken, ABD Yüksek Mahkemesi, şubat ayında Trump'ın şirketlerindeki iş uygulamaları ve vergi ödemelerinde usulsüzlük gibi konuları soruşturmak için Manhattan Savcılığının, 8 yıllık vergi kayıtları ile ilgili belgelere ulaşabileceği yönünde karar vermişti.

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