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Dünya Trump’tan itiraf: Ortadoğu’yu mahvettik
Dünya

Trump’tan itiraf: Ortadoğu’yu mahvettik

ABD eski Başkanı Donald Trump; Fox News’a verdiği röportajda, Ortadoğu’ya asker gönderilmesi kararının tarihinin en kötü kararı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 11:19:00 -
Trump’tan itiraf: Ortadoğu’yu mahvettik

 Münübe Yılmaz 

Afganistan’dan çekilme görüntülerinin kendisini şoke ettiğini belirten Trump, Biden yönetiminin ABD’yi rezil ettiğini söyleyip, “Ülkemiz için korkunç bir zaman. Ülkemizin bunca yıldır hiç bu kadar aşağılandığını düşünmüyorum. Bu olay İran’daki rehine olayından da beter. Jimmy Carter bile Biden kadar ABD’yi küçük düşürmedi. Burada her anlamda yenildik” derken çekilmenin kaçmaya dönüşmesinin kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Afganistan’a ya da Ortadoğu’ya asker göndermelerinin de büyük hata olduğunu belirten Trump, “Bush ailesinin mutlu olmayacağını biliyorum ama Ortadoğu’ya, Afganistan’a gitmeye karar vermemizin ülkemizin tarihindeki en kötü karar olduğuna inanıyorum. Ortadoğu’yu mahvettik. Bize trilyonlarca dolara, milyonlarca cana mal oldu ve şuan eskisinden farklı değil. Hatta çok daha kötü çünkü onu yeniden inşa etmeniz gerekiyor, paramparça oldu. Orada sıkışıp kalmak bataklık gibiydi” ifadelerini kullandı.

Taliban çok akıllı ve savaşçı

Taliban’ın çok akıllı olduğunu ve çok iyi savaştığını belirten Trump, “Gani  yönetimine hiçbir zaman güvendim. O sürekli dünyaya kur yapıp, kandırıyordu. Onun yüksek miktarda parayla kaçması da doğrudur” ifadesini kullandı.
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

İyi ki anladın dunkof kafa .
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saffet

Ortadoğu mahvolmadı sadece bir kac dolar altın zenginlik için insanlık inanç yok oldu
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